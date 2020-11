Petreković kao Severina mazio Marinu: Nastup je bio strastven

Marina Orsag utjelovila je Borisa Novkovića u duetu sa Severinom u pjesmi 'Tko je kriv' koju je otpjevala s bivšim natjecateljem showa 'Tvoje lice zvuči poznato' Mariom Petrekovićem

<p>Večerašnju epizodu showa 'Tvoje lice zvuči poznato' otvorio je glumac <strong>Marko Braić </strong>(29). Na jednu je večer postao Massimo i pred žirijem i publikom otpjevao veliki hit nagrađen Porinom 'Iz jednog pogleda'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Toliko si bio uvjerljiv i glasom i pokretima ruku koji su vrlo interesantni kod Massima. Ta karizma je isplivala na površinu i ti si jednostavno razvalio - rekla je Indira.</p><p>'Ni u jednom trenutku nisi otišao u karikaturu, ti njegovi specifični pokreti su bili baš originalni. Jako dobro', rekao je Igor. 'Imala sam predosjećaj da bi ti to mogao dobro odraditi, imaš sve predispozicije i fizičke i vokalne, pa i neku mistiku u pogledu koju i Massimo posjeduje i to si lijepo upakirao', kazala je Nives. 'Zagrabio si duboko u zdenac Massimove duše s čijeg izvora piju njegovi obožavatelji već godinama', rekao je Goran.</p><p><strong>Marina Orsag</strong> utjelovila je Borisa Novkovića u duetu sa Severinom u pjesmi 'Tko je kriv' koju je otpjevala s bivšim natjecateljem showa 'Tvoje lice zvuči poznato' <strong>Mariom Petrekovićem</strong>.</p><p>- Nastup je bio strastven, emotivan, vi oboje krasni. Pokazali ste pravu ljubav i čežnju - rekla im je Indira. 'Ovo je bilo toliko bajkovito i romantično, sneno i strastveno, da me kemija između vas dvoje u više momenata navodila na iskreni plač, a to znači da je zadatak odrađen uspješno', kazala je Nives. 'Stvarno nije važno tko je kriv od vas dvoje za ovu izvedbu', našalio se Igor.</p>