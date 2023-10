Piero iz 'MasterChefa' o showu: 'Stalni pritisak nikako nije išao u prilog mom ležernom tempu'

Hedonista sam po prirodi, uživam u raznim okusima, a kuhanje za mene predstavlja kreativno izražavanje, davanje i dijeljenje iskustva, a također i zabavu koja me istovremeno i smiruje, rekao nam je Piero Ricci, kojeg smo imali priliku upoznati u ovoj sezoni 'MasterChefa'. Piero nam je ispričao o svom iskustvu i ljubavi prema kuhanju.

- U 'MasterChef' se nisam prijavio sam. Prijavili su me prijatelji, što sam saznao nakon što su me već bili prijavili. Na prvu mi se to uopće nije svidjelo kao ideja jer nisam imao takvih ambicija, ali nakon nekog vremena odlučio sam se ipak upustiti u tu kulinarsku avanturu i isprobati nešto novo - rekao nam je.

Foto: Luka Dubroja

Kako kaže, kuhanje ga je oduvijek privlačilo te ono za njega predstavlja kreativno izražavanje. Također mu je to i vrsta zabave, koja ga i smiruje.

- Još u studenskim danima često mi je izazov predstavljalo napraviti nešto iz ničega i vidio sam da zapravo uživam u tome. Kasnije, kada sam prestao jesti meso, otvorio mi se potpuno novi svijet okusa, namirnica i raznih kombinacija - ispričao je Piero. Rekao je i kako najviše voli kuhati jela u woku te da najčešće naginje prema jelima koja su jednostavnija, ali s kvalitetnim i zanimljivim namirnicama.

Foto: Privatni album

Piero je stekao novo iskustvo, ali ga je eliminacijski izazov koštao ostanka u 'MasterChefu'. Ispričao nam je kako se osjećao nakon što je ispao i je li bio razočaran.

- Definitivno nisam razočaran. S obzirom na okolnosti mislim da je realno to do kud sam dogurao. Naravno da je tu i faktor sreće, ali svi kandidati koji su ostali nakon mene mislim da su to i zaslužili. Reakcije nakon ispadanja su bile jako pozitivne i mogu reći da su me ugodno iznenadile. Sve u svemu, jedno lijepo iskustvo i mislim da nemam za čime žaliti - rekao je pa dodao:

- Mislim da sam se mogao i bolje iskazati, ali konstantan vremenski pritisak nikako nije išao u prilog mom ležernom tempu. S druge strane, zadovoljan sam što se u svom tom stresu, nisam totalno pogubio (osim u rezanju soparnika), nego sam uspio ostati donekle smiren i svoj.

Foto: Luka Dubroja

Za žiri ima samo riječi hvale. Kako nam je ispričao, na njega su ostavili jako dobar dojam jer su uvijek bili spremni pomoći, a i davali su mu najbolje savjete. 'Bili su jako angažirani, postavljali su se kako mentorski, tako i prijateljski prema svima nama', rekao nam je.

Iako su mu ostali kandidati bili konkurencija, od početka su mu favoriti za pobjedu bili Luka i Gaia. Kroz cijelo iskustvo su mu najveća podrška bili njegova obitelj i bliski prijatelji, kojima je izrazito zahvalan zbog toga.

Foto: Privatni album

Piero nam je ispričao i svoje planove za budućnost te možemo li ga očekivati ponovno u nekom kulinarskom showu.

- Nikad ne reci nikad, ali trenutno ne vjerujem da bih ponovno sudjelovao u nekom kulinarskom showu. Nemam nekih posebnih planova za budućnost, ali definitivno bih volio da taj hobi pretočim u nešto konkretnije i ozbiljnije. Više naginjem nekom intimnijem okruženju i privatnijim večerama. Uz još malo učenja i prakse mogu se zamisliti kako kuham manjem broju ljudi koji cijene druženja kroz uživanje u hrani i okusima - ispričao je.