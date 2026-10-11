Pijanist Eric Lu dolazi u Zagreb

Zagreb će u ponedjeljak, 12. listopada, u sklopu 11. sezone pijanističkog ciklusa Pleyel Svetislava Stančića ugostiti jednog od najistaknutijih mladih pijanista današnjice - američkog pijanista Erica Lua. Njegov koncert u impresivnom ambijentu Hrvatskog državnog arhiva bit će ujedno zagrebački debi i prvi nastup u Hrvatskoj nakon pobjede na prestižnom Chopinovu natjecanju, jednom od najuglednijih i najzahtjevnijih pijanističkih natjecanja na svijetu.

Zagrebačka publika imat će priliku čuti umjetnika čije interpretacije kritika i publika diljem svijeta ističu po iznimnoj muzikalnosti i virtuoznosti. Američki pijanist Eric Lu nametnuo se kao jedno od najperspektivnijih imena mlađe pijanističke scene pobjedom na Međunarodnom pijanističkom natjecanju u Leedsu 2018. Sedam godina kasnije, osvajanjem prvog mjesta na XIX.

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Međunarodnom pijanističkom natjecanju Fryderyk Chopin u Varšavi 2025. godine, dodatno je učvrstio svoj status umjetnika međunarodnog ugleda i jednog od najtraženijih pijanista svoje generacije. Pobjeda na Chopinovu natjecanju tradicionalno otvara vrata najvećim svjetskim koncertnim pozornicama te predstavlja jedno od najvažnijih priznanja u svijetu klasične glazbe. Eric će se u Zagrebu, u sklopu pijanističkog ciklusa Pleyel Svetislava Stančića, predstaviti programom koji uključuje djela Brahmsa, Rahmanjinova, Chopina, Schumanna i Prokofjeva.

- Jedna od misija ciklusa Pleyel Svetislava Stančića jest hrvatskoj publici predstaviti najveća imena svjetske pijanističke scene upravo u trenucima kada oblikuju međunarodnu glazbenu povijest. Eric Lu danas je jedan od najuzbudljivijih pijanista svoje generacije, a njegov dolazak u Zagreb neposredno nakon pobjede na Chopinovu natjecanju iznimna je prilika za domaću publiku. Njegov nastup jedan je od vrhunaca ovogodišnje sezone, u kojoj će publika u Hrvatskom državnom arhivu imati priliku slušati i renomirane umjetnike poput Anne Tsybuleve, Eve Gevorgyan, Davida Khirkulija, Alexandera Gadjieva i drugih - izjavio je Danijel Gašparović, umjetnički voditelj 11. sezone pijanističkog ciklusa Pleyel Svetislava Stančića.

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Koncert će se održati u impresivnom ambijentu Hrvatskog državnog arhiva, jedne od najljepših secesijskih palača u Zagrebu, koja je tijekom godina postala nezaobilazno mjesto vrhunskih klavirskih recitala. Spoj iznimne arhitekture, akustike i intimne koncertne atmosfere publici pruža jedinstven doživljaj susreta s vrhunskom glazbenom umjetnošću.

Pleyel Svetislava Stančića jedini je specijalizirani pijanistički ciklus u Hrvatskoj, pokrenut u čast velikom hrvatskom pijanistu i pedagogu Svetislavu Stančiću, jednoj od najvažnijih osobnosti hrvatske glazbene kulture. Već više od desetljeća ciklus u Hrvatskom državnom arhivu zagrebačkoj publici predstavlja vodeća imena međunarodne pijanističke scene te se profilirao kao jedno od najvažnijih mjesta susreta domaće publike s vrhunskom pijanističkom umjetnošću.

Foto: PROMO

Organizator 11. sezone pijanističkog ciklusa Pleyel Svetislava Stančića je Umjetnička organizacija Cristoforium. Ulaznice za koncert dostupne su putem sustava Entrio te na blagajni Hrvatskog državnog arhiva prije početka koncerta.