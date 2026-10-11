Njegov koncert u impresivnom ambijentu Hrvatskog državnog arhiva bit će ujedno zagrebački debi i prvi nastup u Hrvatskoj nakon pobjede na prestižnom Chopinovu natjecanju
Pijanist Eric Lu dolazi u Zagreb
Zagreb će u ponedjeljak, 12. listopada, u sklopu 11. sezone pijanističkog ciklusa Pleyel Svetislava Stančića ugostiti jednog od najistaknutijih mladih pijanista današnjice - američkog pijanista Erica Lua. Njegov koncert u impresivnom ambijentu Hrvatskog državnog arhiva bit će ujedno zagrebački debi i prvi nastup u Hrvatskoj nakon pobjede na prestižnom Chopinovu natjecanju, jednom od najuglednijih i najzahtjevnijih pijanističkih natjecanja na svijetu.
Zagrebačka publika imat će priliku čuti umjetnika čije interpretacije kritika i publika diljem svijeta ističu po iznimnoj muzikalnosti i virtuoznosti. Američki pijanist Eric Lu nametnuo se kao jedno od najperspektivnijih imena mlađe pijanističke scene pobjedom na Međunarodnom pijanističkom natjecanju u Leedsu 2018. Sedam godina kasnije, osvajanjem prvog mjesta na XIX.
Međunarodnom pijanističkom natjecanju Fryderyk Chopin u Varšavi 2025. godine, dodatno je učvrstio svoj status umjetnika međunarodnog ugleda i jednog od najtraženijih pijanista svoje generacije. Pobjeda na Chopinovu natjecanju tradicionalno otvara vrata najvećim svjetskim koncertnim pozornicama te predstavlja jedno od najvažnijih priznanja u svijetu klasične glazbe. Eric će se u Zagrebu, u sklopu pijanističkog ciklusa Pleyel Svetislava Stančića, predstaviti programom koji uključuje djela Brahmsa, Rahmanjinova, Chopina, Schumanna i Prokofjeva.
- Jedna od misija ciklusa Pleyel Svetislava Stančića jest hrvatskoj publici predstaviti najveća imena svjetske pijanističke scene upravo u trenucima kada oblikuju međunarodnu glazbenu povijest. Eric Lu danas je jedan od najuzbudljivijih pijanista svoje generacije, a njegov dolazak u Zagreb neposredno nakon pobjede na Chopinovu natjecanju iznimna je prilika za domaću publiku. Njegov nastup jedan je od vrhunaca ovogodišnje sezone, u kojoj će publika u Hrvatskom državnom arhivu imati priliku slušati i renomirane umjetnike poput Anne Tsybuleve, Eve Gevorgyan, Davida Khirkulija, Alexandera Gadjieva i drugih - izjavio je Danijel Gašparović, umjetnički voditelj 11. sezone pijanističkog ciklusa Pleyel Svetislava Stančića.
Koncert će se održati u impresivnom ambijentu Hrvatskog državnog arhiva, jedne od najljepših secesijskih palača u Zagrebu, koja je tijekom godina postala nezaobilazno mjesto vrhunskih klavirskih recitala. Spoj iznimne arhitekture, akustike i intimne koncertne atmosfere publici pruža jedinstven doživljaj susreta s vrhunskom glazbenom umjetnošću.
Pleyel Svetislava Stančića jedini je specijalizirani pijanistički ciklus u Hrvatskoj, pokrenut u čast velikom hrvatskom pijanistu i pedagogu Svetislavu Stančiću, jednoj od najvažnijih osobnosti hrvatske glazbene kulture. Već više od desetljeća ciklus u Hrvatskom državnom arhivu zagrebačkoj publici predstavlja vodeća imena međunarodne pijanističke scene te se profilirao kao jedno od najvažnijih mjesta susreta domaće publike s vrhunskom pijanističkom umjetnošću.
Organizator 11. sezone pijanističkog ciklusa Pleyel Svetislava Stančića je Umjetnička organizacija Cristoforium. Ulaznice za koncert dostupne su putem sustava Entrio te na blagajni Hrvatskog državnog arhiva prije početka koncerta.
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