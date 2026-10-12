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Zvijezda klasične glazbe

Pijanist Eric Lu prvi put nastupio u Zagrebu, evo kako je bilo

Godinu dana nakon što je pobijedio na prestižnom Chopinovu natjecanju u Varšavi, američki pijanist Eric Lu (28) stigao je u Zagreb! U ponedjeljak navečer prvi se put predstavio zagrebačkoj publici u Hrvatskom državnom arhivu, u sklopu 11. sezone pijanističkog ciklusa Pleyel Svetislava Stančića. Na programu su bila djela Brahmsa, Rahmanjinova, Chopina, Schumanna i Prokofjeva
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11. sezona pijanističkog ciklusa koncerata, Eric Lu u Hrvatskom državnom arhivu
Foto Matija Habljak/PIXSELL
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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