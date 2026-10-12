Zvijezda klasične glazbe
Pijanist Eric Lu prvi put nastupio u Zagrebu, evo kako je bilo
Godinu dana nakon što je pobijedio na prestižnom Chopinovu natjecanju u Varšavi, američki pijanist Eric Lu (28) stigao je u Zagreb! U ponedjeljak navečer prvi se put predstavio zagrebačkoj publici u Hrvatskom državnom arhivu, u sklopu 11. sezone pijanističkog ciklusa Pleyel Svetislava Stančića. Na programu su bila djela Brahmsa, Rahmanjinova, Chopina, Schumanna i ProkofjevaDodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu