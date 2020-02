Pijanist koji je s Josipom izveo himnu: 'Milanović je htio tako'

Renomirani jazz pijanist Zvjezdan Ružić (31) na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića (53) izvodio je himnu s Josipom Lisac (70), a njihova izvedba podijelila je javnost.

Ružić je za RTL dao svoj komentar na pitanje o reakcijama u javnosti posljednjih dana, a smatra da bi možda bio problem da su dobivali takve reakcije, a da su pritom 'kalkulirali ili nešto radili proračunato'. Ispričao je da mu je trebao samo jedan dan da napravi orkestraciju, nakon što ga je Josipa Lisac pozvala.

- Mi smo doista bili ono što jesmo. Ona je stigla kod mene na probu i bila je slatka kada je pitala hoće li moći reći neki komentar, ako joj se nešto ne svidi. Rekao sam joj: pa naravno! Kad sam joj odsvirao, rekla je: ovo je fenomenalno. Kad je ona dodala svoj magični glas na to, dogodila se čarolija - nije krio zadovoljstvo pijanist.

Otkrio je Ružić i da je jedini Milanovićev zahtjev bio da 'to bude posebno i drugačije'. Bila je to inauguracija na kojoj je predsjednik želio posebnu himnu.

- Nakon inauguracije nam je čestitao i rekao da je preoduševljen i da je baš to i htio - rekao je Ružić.

Pijanist je pojasnio da domovinu vidi kao nešto 'romantično, toplo, nježno i drugačije', a da se njegova i Josipina vizija vrlo podudaraju.

- Dobili smo veliki broj lijepih kritika. Ljudi su oduševljeni, ljudi su plakali. Stižu nam poruke da nikada nisu doživjeli himnu na tako predivan način. Htjeli smo samo poslati poruku ljubavi, dobrote, mira, a to je ono što ovaj narod treba. Napravili smo to najbolje što smo mogli. A najbitnije je da je predsjednik to htio i on je presretan - kazao je Ružić za RTL.

