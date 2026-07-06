Pila je vodu, a onda je nastao kaos. Lauru Prgomet nakon privođenja posjetio odvjetnik

Bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni', Laura Prgomet (24) iz Dugog Sela, privedena je u nedjelju navečer u Dubrovniku nakon incidenta u jednom dubrovačkom kafiću.

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Pokretanje videa... VIDEO Privedena Laura iz Gospodina savršenog | Video: čitatelj/24sata

Čitatelj 24sata, koji je bio svjedok događaja i poslao nam snimku privođenja, ispričao je što se dogodilo: 'Pio sam kavu u kafiću kad je došla. Nisam je isprva ni skužio, dok nisam čuo buku. Neki dečko joj se počeo smijati, ona je poludjela i počela se derati: ‘Što ti je smiješno?’. Uzela je čašu i razbila je. Brzo su stigli Hitna pomoć i policija'.

Foto: Instagram

Prema tvrdnjama svjedoka, Laura je tijekom incidenta razbijala čaše, vikala i vrijeđala goste, zbog čega je morala intervenirati policija. S druge strane, prijatelji koji su s njom proveli dio te skandalozne večeri imaju drugačiju priču. Tvrde da je dugokosa ljepotica najprije uživala u druženju s njima i da je pila vodu, no da su se u jednom trenutku nakratko rastali.

Jedan od prijatelja otkrio nam je detalje: 'Ostavio sam je na vodi, pokupio je potpuno u neprepoznatljivom stanju. Sumnjam u to da joj je netko stavio nešto u piće i da je potom ona potpuno promijenila ponašanje'.

Isti prijatelj dodao je i da je Laura nakon privođenja noć provela u pritvoru na triježnjenju, a da ju je jučer ujutro posjetio odvjetnik. Vlasnik kafića rekao je za Net.hr kako protiv Laure neće podnijeti kaznenu prijavu zbog oštećenja imovine niti će to učiniti vlasnik apartmana u kojem je navodno također nastala materijalna šteta, jer će 'ionako odgovarati za napad na službeno lice'.

Temperamentna Laura priznala je za 24sata prije nekoliko mjeseci kako je od djetinjstva imala 'zeznuti' karakter, pa pamti kako su je svojevremeno znali izbaciti iz vrtića.

- Ne volim dijeliti svoje stvari, još od vrtića. Znali su me izbaciti jer sam bila jedino dijete u tom periodu pa nisam željela dijeliti igračke. Stoga mi se znalo dogoditi da me pošalju na ‘hlađenje’ - ispričala je tad smješkajući se Laura.

Otvorila je dušu te se raspričala o slavi, samopouzdanju i jednoj odluci koja joj je promijenila izgled. Na pitanje prepoznaju li je više na ulici i prilaze li joj muškarci češće otkako je postala poznatija sudjelovanjem u realityju 'Gospodin Savršeni', u kojemu je pokušala osvojiti simpatije Šime Eleza, sad već bivšeg dečka pjevačice Maje Šuput, iskreno je priznala da stvari nisu krenule onako kako je očekivala.

Foto: Instagram

- Frajeri mi općenito ne prilaze, i to je tako bilo i prije showa. Očekivala sam da će, kad postanem poznatija, biti više udvaranja, ali zapravo ih je sad manje, i mogu reći da mi to čak i odgovara - rekla je tad Laura.

Otkrila je i da je te sezone svega dvaput uspjela ući u more, unatoč tome što njezine objave na Instagramu odaju dojam sasvim opuštene i samouvjerene djevojke.

”Na plaži mi je bed biti u kupaćem, a kamoli u toplesu”, priznala je Laura, pa kroz šalu dodala: “Šteta, jer imam dobre sise!”.

Foto: Instagram

Progovorila je i o operaciji nosa koju je tad napravila, a koja, kaže, isprva uopće nije bila u planu.

“Od malih nogu sam imala problema s disanjem zbog devijacije septuma, imala sam malo veći nos, hvala, tata. Kad sam vidjela kako to izgleda na kamerama, bilo mi je grozno. Nisam očekivala da će to tako izgledati, znam da nisam baš fotogenična, ali ovo me stvarno pogodilo. Pogledala sam se u ogledalo i pomislila mogla bih to riješiti. Iskreno, prvotno sam mislila da ga neću dirati, ali onda mi je jednog dana palo na pamet da odem na konzultacije. Kad sam otišla, više nije bilo povratka”, ispričala je Laura.

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