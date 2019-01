'Pila sam svaki dan. Bila sam mamurna, nisam ništa mogla'

Glumica Anne Hathaway (36) emisiji Ellen DeGeneres (60) u utorak otkrila je da planira ostati trijezna idućih 18 godina. Iako je Anne poznata kao velika humanitarka koja se bori za prava žena, UN-ova je ambasadorica, a pripale su joj i mnoge filmske nagrada. Vjenčala se 2012. za Adama Shulmana (37), s kojim ima sina Jonathana.

Ipak, u emisiji je 'otvorila dušu'. Priznala je da se prije tri mjeseca u potpunosti odrekla alkohola, a prije je puno pila, gotovo svaki dan. Nije se opijala do mjere da ne može odraditi posao niti je pijana dolazila na snimanje.

Jednom joj se dogodilo da je mamurna išla sa sinom u vrtić, te joj je taj trenutak otvorio oči. Tada je odlučila da neće popiti ni kap alkohola dok Jonathan ne napuni 21 godinu.

- Prestat ću piti dok god mi je sin u kući jer jednostavno ne volim način na koji to radim. On je sad u dobi kad me zbilja treba cijelo vrijeme, a pogotovo ujutro. Jedno sam ga jutro vodila u vrtić. Nisam ja vozila, ali sam bila tako mamurna da nisam ništa mogla. To je bila kap koja je prelila čašu. Nije mi se to svidjelo i odlučila sam prestati - iskrena je glumica.