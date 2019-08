Pilat ima novi singl: Emocije su me obuzele dok sam ga snimao

Predivna ljubavna balada Matea Pilata „Dok odlaziš“ spremna je još jednom osvojiti srca vječnih romantičara, ali i svih onih koji će to tek postati. Istoimeni singl Mateo će predstaviti i na ovogodišnjem festivalu dobrih vibracija - Aurea Festu u Požegi gdje će 30. kolovoza nastupiti s mnogobrojnim kolegama glazbenicima.

Mladi glazbenik nije mogao suspregnuti emocije kada je govorio o svom provjerenom timu i njihovoj odličnoj suradnji, ali ni činjenicu koliko je oduševljen sa samim video uratkom.

- Zahvaljujući mom autorsko-producentskom timu (Prajo-Kunštek-Popeskić), još nisam otpjevao pjesmu u koju nisam bio zaljubljen već na prvo slušanje pa tako i novi singl, "Dok odlaziš" ulazi u tu moju kolekciju - rekao je Mateo.

- Svaki put tijekom snimanja obuzimale su me tako snažne emocije i držale me danima poslije. Teško mi je reci što mi je bolje - tekst, glazba, aranžman, svirka... Osjećao sam se toliko dobro pjevajući je, kao kad obučete vrhunsko odijelo, krojeno po mjeri i bez milimetra pogreške. Baš sam uživao, iako je to vokalno poprilično zahtjevna pjesma, ali takve i volim. Mislim da će se svidjeti svima koji vole kvalitetnu modernu glazbu, a i mnogi će sigurno prepoznati vlastitu priču u njoj. Ljubavna je, naravno, govori o snažnoj ljubavi koja ne prestaje rastankom, ali pri tom smo, mislim, uspješno izbjegli patetiku. Pomalo me podsjeća na filmove Pedra Almodóvara - stalno na nekom rubu melodrame, ali istovremeno inteligentno, emotivno, čak pomalo i duhovito, prepuno lijepih slika - nastavio je.

Za spot je zaslužan iznimno talentirani umjetnik Paolo Gentilini kojeg je radio u nekoj modernoj, skoro otkačenoj maniri, a Matea silno zanima kakav dojam će ostaviti na širi krug ljudi.

Osvrnuo se Mateo i na skorašnji nastup na Aurea Festu, ali i na to kako provodi ljeto.

- Cijelo ljeto provodim radno, skoro bez dana stanke u svirkama, pa mi nastup na Aurea Festu dolazi poput lijepog izleta na kojem ću se družiti s prijateljima i s užitkom uživo predstaviti ovu pjesmu. Baš se radujem, istinski - kaže.