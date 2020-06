Pinčić je večer provela u društvu Pažanina: Hvalio njezine štrukle

Žena zna i gotovo, napisao je splitski kuhar koji je s voditeljicom surađivao u showu: 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'. Iako se razvodi, Doris je ovih dana i više nego nasmijana...

<p>Krah braka <strong>Doris Pinčić</strong> (31) i <strong>Borisa Rogoznice</strong> (31) odjeknuo je poput bombe u medijima, a javnost ne prestaje nagađati o razlozima prekida para kod kojeg je sve do nedavno izgledalo idilično.</p><p>Voditeljica i glumica iz dana u dan pokazuje kako se nosi s tim teretom, no ako je sudeći po njezinim objavama na društvenim mrežama, Doris je i više nego nasmijana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sada je pratitelje na Instagramu zaintrigirala fotografijama kojima je otkrila kako je večer provela u društvu splitskog kuhara <strong>Ivana Pažanina</strong> (35) i drugih prijatelja.</p><p>Ekipa je uživala u štruklama, a sam kuhar pohvalio je Dorisino umijeće u pripremanju specijaliteta.</p><p>- Žena zna i gotovo - napisao je Pažanin koji je s voditeljicom surađivao u showu: 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'.</p><p>Podsjetimo, nakon šuškanja o raspadu braka, Boris i Doris oglasili su se na društvenim mrežama.</p><p>- U prvom trenutku nismo htjeli komentirati uopće jer stvarno mislimo da ima puno važnijih stvari o kojima bi se u Hrvatskoj trebalo pisati i pričati, ali ajde... Iako već neko vrijeme nismo životni partneri, i dalje smo prijatelji i roditelji savršene djece koju smo zajedno stvorili - napisali su.</p><p>Dodali su kako 'nema drame' te da nastavljaju dalje hrabro i s osmijehom.</p><p>- Više ništa nemamo za reći o tome, niti se tiče IKOG osim naše obitelji i molimo sve da to poštuju. Hvala svima na razumijevanju - zaključili su.</p>