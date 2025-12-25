Pink Floyd objavili prvi službeni video za 'Wish You Were Here', 50 godina nakon izlaska...

Pedeset godina nakon što je postala zvučnom podlogom generacijama i jednim od najprepoznatljivijih djela u povijesti rock glazbe, kultna pjesma 'Wish You Were Here' britanskog benda Pink Floyd napokon je dobila svoj prvi službeni video. Spot je objavljen kao kruna proslave pola stoljeća od izlaska istoimenog, remek-djela od albuma iz 1975. godine.

Video, koji je odmah po objavi izazvao lavinu reakcija obožavatelja, djelo je redatelja Justina Daashuura Hopkinsa i produkcijske kuće Son&Heir, poznate po suradnjama s imenima poput Radioheada i američkog političara Ala Gorea. Kroz gotovo šest minuta, gledatelji su povedeni na psihodelično putovanje koje spaja rijetke arhivske snimke benda s apstraktnim i modernim animacijama.

Hopkinsova vizija vjerno prati atmosferu pjesme. Spot započinje snimkom mjeseca, nakon čega se nižu dezorijentirajući, brzi kadrovi - od spermatozoida koji se utrkuju prema jajnoj stanici do oka ispunjenog plamenom. Ubrzo se scena smiruje i pojavljuju se intimni, do sada rijetko viđeni isječci članova benda.

Vidimo ih u studiju tijekom snimanja, kako putuju londonskom podzemnom željeznicom te u trku prolaze kroz stanicu Westminster. Ovi nostalgični prizori isprepleteni su s nadrealnim animacijama, poput figurine koja lebdi kroz vrijeme i prostor, te arhivskim snimkama policije i prosvjednika.

Objavljivanje spota poklopilo se s izlaskom raskošnog obljetničkog deluxe box seta 'Wish You Were Here 50', koji je odmah po izlasku postigao nevjerojatan komercijalni uspjeh. Album se, pet desetljeća nakon originalnog pohoda na ljestvice, ponovno našao na prvom mjestu službene britanske ljestvice albuma, i to upravo u tjednu prije Božića.

Time je Pink Floyd postavio novi rekord za najduži vremenski raspon između prvog i posljednjeg boravka jednog albuma na vrhu britanske ljestvice, koji sada iznosi impresivnih 2620 tjedana. Gitarist David Gilmour proslavio je vijest objavom fotografije na društvenim mrežama, nazdravljajući čašom šampanjca uz komentar kako 'diže čašu za divne vijesti'.

Podsjetimo, album 'Wish You Were Here' i 1975. godine je dominirao ljestvicama s obje strane Atlantika, a samo u Sjedinjenim Američkim Državama prodan je u više od sedam milijuna primjeraka. Uslijedio je nakon monumentalnog uspjeha albuma 'The Dark Side Of The Moon' iz 1973., koji je članove benda - Rogera Watersa, Davida Gilmoura, Richarda Wrighta i Nicka Masona - pretvorio u globalne superzvijezde. Taj nagli uspjeh donio je i svojevrsnu krizu identiteta, što je bila ključna inspiracija za novi album.

Roger Waters je to jednom prilikom najbolje sažeo u razgovoru s biografom Markom Blakeom. ‌

- Dosegli smo točku kojoj smo težili od tinejdžerskih dana. Postigli smo sve što smo ikada željeli. Stvarno više nije bilo ničega što bismo trebali učiniti - rekao je.