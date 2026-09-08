Pink je bila problematična tinejdžerica, a postala je ikona: Znate li kako se zapravo zove?

Pink, pravim imenom Alecia Beth Moore, rođena je 8. rujna 1979. u američkom Doylestownu. Tijekom više od dva desetljeća glazbene karijere izgradila je prepoznatljiv identitet zahvaljujući snažnom glasu, energičnim nastupima, iskrenim pjesmama i buntovnom karakteru. Njezino umjetničko ime prema jednoj od priča povezano je s filmom "Reservoir Dogs" i njegovim likom Mr. Pinkom, na kojega je, prema mišljenju njezinih prijatelja, podsjećala.

Alecia je bila drugo dijete Jima i Judy Moore. Odrastala je u obitelji srednje klase, no njezino djetinjstvo nije bilo potpuno bezbrižno. Odnos njezinih roditelja bio je napet, a razveli su se kada je imala samo tri godine. Obiteljske okolnosti ostavile su trag na njoj te su pridonijele razvoju buntovnog karaktera koji je poslije postao važan dio njezina javnog i umjetničkog identiteta.

Utočište je vrlo rano pronašla u glazbi. Već kao trinaestogodišnjakinja počela je upoznavati klupsku scenu Philadelphije, a godinu dana poslije imala je iskustva kao pjevačica i plesačica te je počela pisati vlastite pjesme. Redovito je nastupala u jednom klubu u Philadelphiji, ali život tinejdžerice u takvom okruženju imao je i svoju mračnu stranu. Susrela se s drogama i sitnim kriminalom, a u dobi od petnaest godina umalo se predozirala. Napustila je srednju školu, no obrazovanje je poslije nastavila te je maturirala.

'Wetten, dass...?' TV show in Freiburg | Foto: Uwe Anspach/DPA/PIXSELL, NK Rijeka

- Odrasla sam u kući u kojoj su moji roditelji svaki dan vrištali jedan na drugog, bacali stvari... Mrzili su se. Ja sam se počela drogirati i prodavati drogu - ispričala je pjevačica jednom prilikom.

- Bila sam na rejvu i predozirala se. Uzela sam ecstasy, ‘anđeosku prašinu‘ i metamfetamin, a onda sam se onesvijestila. Bilo je previše - rekla je pjevačica i otkrila da je tu večer umalo umrla.

Unatoč problematičnom razdoblju bilo je jasno da ima velik glazbeni talent. Jedne večeri zapazio ju je predstavnik diskografske kuće MCA i pozvao na audiciju za R&B sastav Basic Instinct. Pink je postala članica grupe, ali ona nije ostvarila očekivani uspjeh te se nakon otprilike dvije godine raspala. Nakon toga okušala se u još jednom R&B sastavu, Choice, no ni taj projekt nije dugo trajao.

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Ta iskustva ipak su joj otvorila vrata samostalne karijere. Uz podršku diskografske kuće LaFace počela je nastupati kao Pink i raditi na prvom samostalnom albumu "Can't Take Me Home". Album je objavljen 2000. godine i ostvario je velik komercijalni uspjeh, uz hitove "There You Go" i "Most Girls". Popularnost joj je dodatno porasla zahvaljujući koncertnim nastupima, među ostalim i kao predizvođačica tada iznimno popularnog sastava *NSYNC.

Iako joj je prvi album donio slavu, Pink nije bila zadovoljna smjerom u kojem se razvijala njezina glazba. Nije željela postati samo još jedna pop i R&B pjevačica oblikovana prema očekivanjima glazbene industrije. Željela je osobniju, emocionalniju i oštriju glazbu u kojoj će moći pokazati vlastiti karakter.

Važan trenutak dogodio se 2001. godine, kada je s Christinom Aguilerom, Myom i Lil' Kim snimila novu verziju pjesme "Lady Marmalade" za film "Moulin Rouge!". Iste godine objavila je "Get the Party Started", jedan od svojih najprepoznatljivijih hitova. Pjesma je najavila drugi album "M!ssundaztood", kojim se Pink udaljila od dominantnog R&B zvuka prvijenca i približila pop-rocku. Album je postigao golem međunarodni uspjeh i prodan je u više od deset milijuna primjeraka.

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Treći studijski album "Try This" objavila je 2003. godine. Bio je još snažnije okrenut rocku, a pjesma "Trouble" donijela joj je Grammy za najbolju žensku rock vokalnu izvedbu. Iako album komercijalno nije dosegnuo uspjeh prethodnika, dodatno je učvrstio njezin status izvođačice koja se ne boji eksperimentirati i udaljiti od sigurnih formula.

Godine 2006. uslijedio je album "I'm Not Dead", na kojem je još otvorenije progovorila o društvenim i osobnim temama. Posebnu pozornost privukla je pjesma "Stupid Girls", satiričan komentar kulture slavnih i pritiska koji društvo stavlja na žene kada je riječ o izgledu, ponašanju i seksualnosti. Pink je kroz svoju glazbu sve češće isticala ideju da žene ne bi trebale oblikovati vlastiti identitet prema tuđim očekivanjima.

Njezin privatni život u međuvremenu je također prolazio kroz velike promjene. Udala se za motocross vozača Careyja Harta, kojemu je prethodno na vrlo nekonvencionalan način zaprosila tijekom jedne od njegovih utrka. Brak je prolazio kroz teško razdoblje te se par privremeno razdvojio. Emocije povezane s njihovim odnosom snažno su utjecale na album "Funhouse" iz 2008. godine. Album je ostvario velik komercijalni uspjeh, a popratna turneja dodatno je učvrstila reputaciju Pink kao iznimne koncertne izvođačice. Njezini nastupi postali su poznati po zahtjevnim akrobacijama, uključujući pjevanje visoko iznad pozornice.

American Music Awards 2017 - Arrivals | Foto: GOTPAP/PA Images/PIXSELL

Glazba joj je istodobno pomogla da obradi probleme iz privatnog života. Ona i Hart naposljetku su obnovili odnos. U lipnju 2011. dobili su kćer Willow Sage, a u prosincu 2016. rodio im se sin Jameson Moon.

Pink je 2010. objavila kompilaciju "Greatest Hits... So Far!!!", na kojoj su se našle i pjesme "Raise Your Glass" te "F**kin' Perfect". Dvije godine poslije objavila je šesti studijski album "The Truth About Love", koji je zauzeo prvo mjesto američke ljestvice Billboard 200. Među najvećim uspjesima s albuma bila je balada "Just Give Me a Reason", snimljena s Nateom Ruessom. Turneja koja je pratila album postala je jedna od komercijalno najuspješnijih koncertnih turneja 2013. godine.

Pink se nije ograničila samo na vlastite albume. Pisala je pjesme za druge poznate izvođačice, među kojima su Cher i Céline Dion, a okušala se i kao glumica. Godine 2013. pojavila se uz Marka Ruffala i Gwyneth Paltrow u filmu "Thanks for Sharing". S kanadskim glazbenikom Dallasom Greenom osnovala je projekt You+Me, u kojem je pokazala nježniju, folk stranu svojega glazbenog izričaja. Njihov album "Rose Ave." dodatno je pokazao koliko se Pink tijekom karijere uspješno kretala između različitih žanrova.

Nastavila je snimati i pjesme za filmske i televizijske projekte. Među njima su obrade Beatlesove pjesme "Lucy in the Sky with Diamonds" za animirani projekt "Beat Bugs" te pjesme "White Rabbit" za film "Alice Through the Looking Glass".

Novo veliko poglavlje karijere otvorila je 2017. singlom "What About Us", kojim je najavila album "Beautiful Trauma". Album je nakon objavljivanja dospio na vrh Billboardove ljestvice, a Pink je nastavila privlačiti pozornost spektakularnim nastupima. Početkom 2018. nastupila je na dodjeli Grammyja, a nekoliko dana poslije izvela je američku himnu na Super Bowlu LII.

U travnju 2019. objavila je osmi studijski album "Hurts 2B Human". Bio je to njezin treći uzastopni studijski album koji je stigao na prvo mjesto Billboarda 200. Među zapaženijim pjesmama našla se "Walk Me Home", dok je naslovnu skladbu snimila s Khalidom.

Osim glazbe, Pink je tijekom karijere bila poznata i po društvenom angažmanu. Javno je podržavala LGBTQ zajednicu, prava životinja i različite humanitarne inicijative. Svoje ime povezivala je s organizacijama i kampanjama usmjerenima na ljudska prava, zaštitu djece i pomoć ugroženim skupinama.

Za doprinos glazbi i popularnoj kulturi u veljači 2019. dobila je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. Iste godine na dodjeli People's Choice Awards proglašena je People's Championom. Tom je prilikom govorila o važnosti osobnog angažmana i dobrote, poručivši publici da svatko može pridonijeti pozitivnim promjenama.