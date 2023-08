Pink se prisjetila svog oca: 'Baš mi bolno nedostaješ, nadam se da nasmijavaš sve oko sebe...'

Američka pjevačica Pink (43) trenutno je na turneji po SAD-u, no povodom druge godišnjice smrti oca Jamesa Moorea posvetila je emotivnu poruku.

- Fališ... Svima, ne samo meni, a posebno djeci. Ponekad mrzim kako vrijeme leti i što se šalama i zabavom štitimo od osjećaja gubitka, bola i povrijeđenosti. Danas mi baš bolno nedostaješ, a jedino mi je drago što si se ti zauvijek oslobodio boli s kojom si se na kraju morao nositi. Tebe više ništa ne boli, ali nas - da. Nadam se da tamo gdje si još uvijek nasmijavaš sve oko sebe i da im pjevaš, kao što si pjevao meni i svojim unucima. A najviše od svega se nadam da osjećaš ljubav koju ti šaljemo, dragi moj, nikad prežaljeni tata... - rekla je Pink.

Dan prije očeve smrti, Pink je podijelila njihovu zajedničku fotografiju iz 2006. godine, na kojoj izvode pjesmu 'I Have Seen the Rain', koju je Jim napisao tijekom Vijetnamskog rata.

Kada je James umro, Pink nije mogla sakriti tugu pa se fotografijom oprostila od oca. Podijelila je dvije crno-bijele fotografije na kojima plešu, a na jednoj od njih Pink je još bila dijete.

- Do zauvijek - napisala je kratko.