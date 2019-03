Pionirke plastičnih operacija: Silikoni su njihovi najveći aduti

Odlazak na plastične operacije i estetske zahvate zvijezdama je postao gotovo dio svakodnevne rutine. Tako su si mnogi od njih ‘pomogli’ malim trikovima estetske kirurgije da izgledaju ljepše, a neke dame te zahvate su priznale javno.

Manekenka Nina Morić (42) na prvu plastičnu operaciju odlučila se sa 17 godina kada je povećala usne. Nedugo zatim uslijedio je cijeli niz operacija. Sada, 25 godina kasnije govori da je to najveća glupost koju je napravila u svome životu.

- Stavljala sam u lice hijaluronsku kiselinu te sam se napuhnula i izgledala kao bundeva. Nisam znala da sam alergična na tu kiselinu. Tada sam sebi bila lijepa, to je kao bulimija ili anoreksija. Što sam bila okruglija u licu, to sam si bila ljepša. Na kraju sam našla odličnog doktora koji mi je izvadio to iz lica i sad to više ne radim - objasnila nam je Morić.

Povećala je i grudi na koje je, kako kaže, ponosna. Uslijedila je korekcija nosa, a zatim je u usne ubrizgala silikone. Osim toga, u obraze je implantirala masno tkivo. U travnju 2009. , prema anketi portala Sorriso.com manekenka je proglašena prvakinjom estetske kirurgije. Iza sebe je ostavila i Donatellu Versace (63).

Nina se navodno više od deset puta podvrgavala estetskim zahvatima. Zbog botoksa i kolagena gotovo se ne može namrštiti, a ni pošteno nasmijati. Mnogi je već nazivaju nasljednicom Michaela Jacksona i Catwoman.

Da plastične operacije nisu tabu tema, davne 1995. dokazala je Ivana Banfić (49). Tada je priznala da je kod estetskog kirurga povećala grudi. Više je puta rekla kako je požalila zbog toga, zato je 2013. izvadila silikone, te ih zamijenila novima.

- U vrijeme trudnoće silikone sam osjećala kao strano tijelo i odlučila sam ih prvom prilikom izvaditi - kaže pjevačica. Dvoumila se zbog novih implantata jer zna da će i njih morati mijenjati, no na kraju je zaključila da je to najbolja opcija za nju.

- Sada, u ovim godinama, mislim da bi bilo bolje da uopće nisam stavljala implantate, ali s druge strane, bila sam zadovoljna izgledom otkako sam povećala grudi - kaže Ivana koja ugradnju silikona pripisuje eksperimentiranju u mladosti.

Zbog bogatstva bivšeg supruga, Slavica Ecclestone (60) još davnih dana odlučila je iskoristiti najmodernije tehnologije. Naime, bogatašica je jedna od prvih osoba o kojoj se šuškalo da odlazi na botoks i zatezanje lica.

Baka četvero unučadi i dan danas se može pohvalili besprijekornim izgledom, u koji konstantno ulaže velike iznose novaca.