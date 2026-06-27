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KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Pir Swift i Kelcea zovu 'svadbom stoljeća'. Treba to preživjeti...

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Pir Swift i Kelcea zovu 'svadbom stoljeća'. Treba to preživjeti...
Foto: Instagram

Zasad sve dobro drže u tajnosti, navodno su strogi ugovori, ne smije se ništa objavljivati i sve te silne stvari

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Svjedočimo tome kako su na Amerikanci uspjeli “uvaliti” još jednu stvar, odnosno sport, “na njihov način”. Izmislili su nekakve prekide usred poluvremena nogometnih utakmica, pa na ovom Svjetskom prvenstvu gledamo četvrtine umjesto poluvremena. Naravno, iza svega se krije profit, a, kao i obično, čelnicima Fife to je uvijek milo. Pa je tako Infantino pristao da i dobri stari nogomet uspiju “amerikanizirati”. Nije to jedino, naravno, dugo već traje, a Europljani lako “kupe” svakakve gluposti.

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