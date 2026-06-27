Pir Swift i Kelcea zovu 'svadbom stoljeća'. Treba to preživjeti...

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Svjedočimo tome kako su na Amerikanci uspjeli “uvaliti” još jednu stvar, odnosno sport, “na njihov način”. Izmislili su nekakve prekide usred poluvremena nogometnih utakmica, pa na ovom Svjetskom prvenstvu gledamo četvrtine umjesto poluvremena. Naravno, iza svega se krije profit, a, kao i obično, čelnicima Fife to je uvijek milo. Pa je tako Infantino pristao da i dobri stari nogomet uspiju “amerikanizirati”. Nije to jedino, naravno, dugo već traje, a Europljani lako “kupe” svakakve gluposti.
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