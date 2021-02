Nikolina Ristović ex Pišek (48) i mlađa kći Una Sofia (6) dva dana su provele u bolnici nakon trovanja ugljičnim monoksidom u svom stanu u centru Zagreba.

Nakon izlaska iz bolnice smjestile su se u hotel, a suprug voditeljice Vidoje odmah je došao iz Beograda u Zagreb.

- OK sam. Počinjemo s pretragama. U Zagrebu ću ostati do kraja idućeg tjedna, dotad moram obaviti preglede. Ako sve bude OK, planiram u Beograd. U Zagrebu nemam gdje živjeti nego u hotelu - kaže nam Nikolina. U svoj stan u centru Zagreba ne želi se vratiti.

- Kako sad stvari stoje, neću se vraćati jer tamo su radovi. Bojim se da se može, ako se dogodilo to što se dogodilo, dogoditi i nešto drugo. Moj stan je OK, ali zgrada je pretrpjela oštećenja i mora se sanirati. Učvršćuju zgradu i sređuju fasadu - priča nam Nikolina, koja planira tužbu zbog trovanja ugljičnim monoksidom.

- Tužit ću onoga tko je kriv, a to će pokazati izvješće krim policije. Mislim da će i oni i Tužilaštvo isto dignuti tužbu jer je riječ o kaznenom djelu - kaže Nikolina. U bolnici su joj rekli da ima promjene na plućima.

- Rekli su mi da su mi pluća sad starija od moje dobe iako sam nepušač i u sportu sam. To je izvještaj rendgena nakon Hitne. Osjećam kratak dah i pliće dišem. Moram provjeriti i srce jer sam imala promjene na nalazu. Imam tahikardiju. Ugljični monoksid je plin koji se veže u krvi umjesto kisika i distribuira po vitalnim organima. Pluća i srce prvi nastradaju. Bila sam jako otrovana. Taj ugljični monoksid izađe iz krvi brzo, ali ostaje trajna šteta na organima. Una je imala nepravilnosti na EEG-u - kaže voditeljica.

Iz policije su jučer izvijestili da je obavljenim očevidom utvrđeno da je do trovanja ugljičnim monoksidom došlo najvjerojatnije jer je dimovodna cijev u potpunosti bila odvojena od plinskog fasadnog aparata.

Nakon što je izašla iz bolnice, Nikolina nam je rekla da su nju i kćer sekunde dijelile od smrti. Spasio ih je prijatelj kojeg je Vidoje zvao da ih otiđe provjeriti nakon što mu se Nikolina prestala javljati na mobitel. Tri dana prije servisirali su joj bojler.