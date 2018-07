Pitao Stephena Baldwina smije li zaprositi njegovu kćer Hailey

Htio sam čekati neko vrijeme prije nego nešto kažem, ali vijesti brzo putuju, pa evo otvoreno i jednostavno. Hailey, tako sam zaljubljen u sve povezano s tobom, podijelio je Justin Bieber (24) svoj izljev ljubavi s fanovima. Pjevač je prošlog tjedna zaprosio djevojku, manekenku Hailey Baldwin (21) na Bahamima, a par je 'oživio staru ljubav' prije nešto više od mjesec dana.

Foto: Instagram

- Tako sam predan tome da provedem život upoznavajući svaki dio tebe i volim te strpljivo i ljubazno. Obećavam ti da ću voditi našu obitelj s puno časti i integriteta puštajući Isusa kroz naš sveti duh da nas vodi kroz sve što radimo i svaku odluku koju donosimo - napisao je Bieber. Dodao je kako je njegovo srce potpuno Haileyino i uvijek će ju stavljati na prvom mjestu.

Foto: Instagram

- Ti si ljubav mog života, Hailey Baldwin i ne bih život htio provesti s nikim drugim. Ti me činiš toliko boljim i jedno drugo tako dobro nadopunjujemo - istaknuo je pjevač. Kaže da je najviše uzbuđen jer će njegov mali brat i sestra vidjeti zdrav, stabilan brak i tražiti isto u svom životu.

Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL

- Božje podešavanje vremena je doslovno savršeno. Zaručili smo se sedmog dana, sedmog mjeseca. Broj sedam je broj duhovnog savršenstva, to je istina, istražite - napisao je Bieber. Dodao je kako će Hailey i on biti još bolji sa 70 godina.

Foto: Instagram

Justin i Hailey su bili kratko u vezi 2015. i 2016., a ponovno su obnovili svoju ljubav prije mjesec dana. Pjevač je zaprosio manekenku u restoranu na Bahamima te su njegovi zaštitari naredili svim gostima da maknu mobitele.

