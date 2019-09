Pitt se priključio crkvi Kanye Westa? Bio je na njegovoj misi

Američki glumac Brad Pitt (55) postao je član crkve koju je osnovao američki reper Kanye West (42), prenosi Daily Mail.

Glumac se tijekom vikenda pridružio članovima obitelji Kardashian u Kanyeovoj crkvi u Wattsu u Kaliforniji. Njegova je pojava među okupljenima izazvala šok, međutim, Brad je bio dobro raspoložen te je nakon ceremonije razgovarao s Kanyeom.

West je osnovao svoju crkvu kako bi održavao 'mise' za svoje prijatelje i obožavatelje. Njegovim religioznim okupljanjima na početku su nazočili samo članovi obitelji Kardashian, ali onda su se počeli pojavljivati i njihovi prijatelji, a sada im se pridružio i Brad.

Sve to nalikuje tradicionalnoj crkvi, odnosno nekoj sekti, ali je u jednom od ranijih intervjua američka reality zvijezda Kim Kardashian (38) izjavila kako su ta okupljanja više glazba nego nekakva religija.

- To je više kao nekakvo liječenje za mog supruga. Nema molitve, nema mise. To je samo glazba, nema propovijedi. To je duhovno iskustvo - rekla je Kim.

Brad je nedavno priznao kako je nakon razvoda od holivudske zvijezde Angeline Jolie (44) smršavio, počeo je jesti zdravije i ne pije više alkohol. Neko vrijeme navodno nije imao ni seksualne odnose s ženama kako bi u potpunost razbistrio svoje misli.

Brad Pitt i dalje je jedna od najvećih zvijezda Hollywooda. Zaradio je odlične kritike za svoju ulogu snažnog i odanog Cliffa Bootha u svim povratničkom filmu 'Once Upon a Time in Hollywood'. To je bio njegov povratak na filmski set nakon dvije godine tijekom kojih se borio s alkoholizmom.