Pjesma im je završila u hit seriji 'SRAM', a sada su objavili novu stvar: Evo kako zvuči 'Fargo'

Pop senzacija Kids from the sky (Teo Golub i Robin Petić), nakon rasprodanog samostalnog koncerta u zagrebačkom Vintage Industrial Baru i otvaranja koncerta za Baby Lasagnu u Boćarskom domu, zatvara eru albuma 'Tamni valovi' novim singlom 'Fargo' - pjesmom koja se nametnula kao apsolutni favorit publike te je idealan kraj jedne faze i početak nečeg novog.

POSLUŠAJTE PJESMU 'FARGO':

Iako zvukom odskače od onog na koji su Kidsi navikli publiku, 'Fargo' je brzo osvojio slušatelje i postao jedan od vrhunaca njihovih energičnih live nastupa.

- 'Fargo' je ona pjesma koju se bojiš izbaciti jer ne znaš kako će publika koja je naviknuta na tvoj stil reagirati. S njom smo otišli u glazbeni svijet u kojem se inače ne krećemo, ali smo ubrzo otkrili da ju publika, a posebno u live settingu, obožava tako da nam je srce i dalje na mjestu, daje nam motivaciju da i dalje istražujemo i eksprimentiramo sa zvukom - rekao je o novom singlu Teo Golub, frontmen benda.

Foto: Vedran Vlahović

Kids from the sky prepoznatljivi po svojim dinamičnim nastupima, za kraj ove ere pripremili su poslasticu za svoju publiku - spot sastavljen isključivo od live snimki i behind the scenes kadrova s njihovih koncerata snimljenih u proteklih nekoliko mjeseci – bez filtera i glume, samo sirova energija.

U spotu koji potpisuje Manda Matić nalaze se kadrovi s koncerata u Vintageu, Boćarskom domu, Zadru i Križevicima. Kidsi uskoro najavljuju nove datume, a u pripremi je i nova glazba koja stiže na jesen te nastavljaju već uspješnu godinu u kojoj su uz brojne koncerte objavili zapaženi album, a njihov singl 'Lanterna' uvršten je u posljednju epizodu druge sezone popularne serije SRAM.