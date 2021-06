Uoči finalne emisije showa “Tvoje lice zvuči poznato All Stars” Mario Roth (39) ne žali što je ispao u zadnji čas pa nije među finalistima. Nije, ističe, ni došao pobijediti. Došao je isključivo zbog zabave, pjesme, a sa sigurnošću isto kaže i o ostalim kandidatima. Show je prije svega humanitarnoga karaktera i to je, dodaje, njegov najvažniji segment. Roth sa svojom grupom Vigor nije radio godinu dana zbog situacije s Covidom i TLZP im je došao kao svojevrsni reset od svega lošega, poput nekoga novog buđenja. Složili su se da se ovako nisu zabavljali u svojim sezonama. Uoči nedjeljne završnice poručuje: “Neka pobijedi najbolji i to je to”.