Pjevač napustio Mejaše: 'Bogu i braniteljima sam se posvetio'

Dečki iz Varaždina, iz raznih kvartova baroknog grada, zbog čega su se i nazvali 'Mejaši' (susjedi), u kratkom roku su postali poznati. 'Zorica', njihov treći singl, postao je hit. No pjevaču i basistu Marinu Šestaku (27), koji je s rođakom osnovao bend, nešto nije dalo mira. Stajao je pred tisućama ljudi na koncertima i nešto mu je govorilo da to jednostavno nije to što želi.

Foto: Screenshot/Youtoube

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ima nešto više u životu od zarađivanja novca i odlazaka na fešte pa sam zato i vjerojatno završio u socijalnim projektima koji se danas nalaze na putu kojim idem. Posvetio sam svoj život Bogu - Isusu Kristu. Žudio sam za pravim, realnim odnosom s Bogom kakav sam vidio kod prijatelja Eduarda Rangela iz Brazila koji je ostavio sve da bi slijedio Božji poziv da dođe u Hrvatsku kao misionar. Prije nego što sam ga upoznao, smatrao sam da imam takav odnos s Bogom, ali prijateljstvo s Eduardom pokazalo mi je činjenice iz njegova života koje se nisu mogle pobiti i to je bilo daleko od onog što sam smatrao da imam - rekao je Marin za Večernji list.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Bivši basist se priključio udruzi za promicanje kvalitete života 'Hoću život'. Jedan od njihovih projekata u suradnji s bugarskom fondacijom FSCI je i 'Kuća mogućnosti' za stambeno zbrinjavanje mladih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi bez obitelji koja bi im pomogla, stana, posla, novca... Osim smještaja u stanu u kojem se njeguju obiteljski odnosi, pomažu im i programom stručnog mentorstva. Angažmanom na takvim socijalnim projektima, Marinu se ponudila mogućnost rada s braniteljima. Postao je dio 1,2 milijuna kuna vrijednog EU projekta 'Briga za branitelje' Udruge veterana, vojnika i domoljuba, koji će se provoditi do veljače 2021.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Moj posao je brinuti se o braniteljima. To je izvaninstitucionalna pomoć i za svakoga je drukčija. Korisnici ne moraju biti zdravstveno ili socijalno ugroženi. Oni za koje procijenimo da im je potrebna pomoć mogu biti dio projekta ako to žele. Neki su sami, neki su rastavljeni, imamo i samohranog oca. S njima obavljamo što treba u dvorištu, poslove oko kuće, a najviše razgovaramo, ohrabrujemo ih i slušamo. Neki se još uvijek bude u grčevima. Zato im je važno da imaju koga nazvati i porazgovarati jer teško se nose s problemima s kojima se i mi drugi teško nosimo, samo što su oni ranjiviji jer trpe i posljedice rata. Većini je najvažniji kontakt, da ih netko čuje, da ih razumije i da ih ne doživljava kao žrtvu ili nekog tko je bespomoćan. Oni trebaju nekoga tko će priznati da se na njihovim leđima stvarala država, da im netko bude zahvalan na tome, da cijeni i poštuje to što su učinili za sve nas - priča pjevač za Večernji list.

Prijatelji iz benda nisu mogli shvatiti zašto na vrhuncu slave odlazi, a njemu pak nije bilo jasno kako ga ne razumiju. Kad se pročulo da više nije u 'Mejašima', počeo je dobivati ponude iz drugih bendova koji su mislili da je otišao zbog nesuglasica s dečkima. No Marin je krenuo drugim putem i našao smisao. Supruga i on imaju dvoje djece, kćer od četiri i pol godine i trogodišnjeg sina.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

- Supruga i ja zajedno živimo za Isusa Krista. U svojem braku vidimo da jedino kada se oboje približavamo Isusu Kristu najviše se i najiskrenije približavamo i jedno drugome. Od njega, izvora svega dobrog dobivamo ljubav, strpljenje, snagu, oprost, koje sami nemamo dovoljno jedno za drugo. I to je realnost našeg braka - zaključio je Marin.

POGLEDAJTE VIDEO: