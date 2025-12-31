Pjevačica Ananda uoči Dore 2026. objavila EP 'DUENDE'

Dok se sve glasnije spominje njezino ime u kontekstu Dore 2026., Ananda kraj godine zatvara novim EP-jem “DUENDE”, izdanjem koje već na prvo slušanje jasno poručuje da ne igra na sigurno. Pet pjesama, sve na engleskom jeziku, donose zvuk i estetiku kakvi se rijetko čuju na domaćoj sceni, a još rjeđe u ovako zaokruženoj formi.

“DUENDE” je nastao u bliskoj suradnji s slovačkim producentom i koautorom Lukaš RAYLAB Krajčik, koji uz Anandu stoji iza cjelokupne produkcije i zvučnog identiteta EP-a. Izdanje je objavljeno za 38 Recs, a od početka do kraja zvuči kao projekt koji je rađen bez kompromisa i bez razmišljanja o radijskim pravilima.

Već prva pjesma, “AVE”, daje do znanja da ovo nije klasičan pop EP. Operni momenti, latinski stihovi i izražena rock gitara (koju potpisuje Jan Jakovljev) sudaraju se s modernom produkcijom i stvaraju pjesmu koja više podsjeća na filmsku scenu nego na

standardni singl. “Battlefield” donosi refren koji se lako pamti, ali poruku koja ostaje dulje - pjesma govori o borbi za unutarnji mir u svijetu koji je konstantno u kaosu. Umjesto patetike, Ananda bira jednostavne, jasne slike i emotivnu izvedbu koja funkcionira i bez velikih objašnjenja.

Foto: Viktor Đerek

S “Hear Me Now” EP nakratko usporava. Ovo je emotivna, filmska balada inspirirana odnosom Vi i Jinx iz serije Arcane, ali i dalje dovoljno univerzalna da se u njoj prepozna svatko tko je ikad pokušao popraviti nešto što se više ne da popraviti. Potpuni zaokret dolazi s “Vanilla Rave”, možda najneočekivanijim trenutkom EP-a. Ovo je mračni, plesni komad koji otvoreno govori o želji, kontroli i slobodi, bez skrivanja iza metafora. Brza, drska i samouvjerena, pjesma jasno pokazuje da se Ananda ne boji tema koje su kod nas još uvijek rijetko zastupljene u pop glazbi.

Završna, naslovna “DUENDE” vraća EP u mračniji, ritualni prostor. Flamenco ritam, mantraški refren i sirova emocija zatvaraju krug i daju smisao cijelom izdanju. Ovo nije pjesma koja traži da je se “razumije”, nego da je se osjeti. Važan detalj cijelog projekta je činjenica da je EP u potpunosti na engleskom jeziku, što ga dodatno izdvaja na domaćoj sceni i jasno pozicionira Anandu i izvan lokalnih okvira. U tom smislu, “DUENDE” djeluje kao most između domaće autorske scene i šire, međunarodne estetike.

Foto: Viktor Đerek

Iako dolazi uoči Dore 2026., “DUENDE” nije najava natjecateljske pjesme, nego izjava identiteta. Ako je ovo smjer kojim Ananda ide, onda je jasno da na Doru ne dolazi po formu, nego sa stavom, vizijom i vrlo prepoznatljivim zvukom. EP “DUENDE” dostupan je od ponoći na svim streaming servisima, dok se svi prateći vizualizeri, koje potpisuje Luka Grubišić, mogu pogledati na Anandinom YouTube kanalu.