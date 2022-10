Pjevačica Floor Jansen ima rak dojke: 'Želim biti zdrava, vidjeti kćer kako raste, želim živjeti!'

Pjevačica i članica popularnog benda Nightwish Floor Jansen (41) otkrila je da boluje od raka dojke objavivši dugačko pismo koje je podijelila sa svojim obožavateljima.

Njenu objavu s Instagrama u obliku pisma prenosimo u cijelosti:

'Pismo tebi,

Život dolazi u valu, sa usponima i padovima.

Imala sam zadovoljstvo proživjeti puno uspona, a podijelila sam ih s vama putem društvenih medija i brojnih nastupa diljem svijeta tijekom mnogih godina karijere.

Ali sada me zahvatio novi val. Nije dobar. Imam rak dojke. Dijagnosticiran mi je prije nešto više od 2 tjedna i sutra ću ići na operaciju uklanjanja tumora. Moja prognoza je jako dobra! Čini se da je to neagresivni rak koji se nije proširio. Neću morati odstraniti dojku. I bit ću bez raka nakon ove operacije, plus lokalno zračenje koje će se održati tri mjeseca nakon ove operacije, nadam se. Znat ćemo više nakon operacije kako bismo vidjeli hoće li ova pozitivna prognoza ostati.

Foto: Tobias Hase/DPA

Riječ rak je šokantna. Sve ono što ste smatrali važnim u životu prije ove dijagnoze radikalno se mijenja u roku od nekoliko minuta. Sada samo želim ponovno biti zdrava. Želim vidjeti svoju kćer kako raste u ženu, želim živjeti! A najstrašnije u ovoj dijagnozi je to što sam mislila da sam zdrava! Rak nisam osjetila, nisam znala da postoji dok nisam kao žena od 40+ otišla na standardni mamografski pregled. Nešto što mnoge zemlje nude, čak i besplatno za neke.

Da nisam otišla tamo, tumor ne bi bio otkriven. Za godinu dana od sada ovo bi moglo postati mnogo veće. Pomisao na to tjera me da podijelim ovu priču s vama. Mamografija spašava život! Neugodno je i možda mislite da ionako nećete imati nešto u grudima, ali otiđi! A za muškarce koji ovo čitaju: podsjetite svoju ženu, djevojku, majku, sestru da odu na pregled. Čak i bez luksuza koji ja kao zapadnjakinja doživljavam s besplatnim mamografskim pregledima: otiđi! Srećom, postoje mnoge organizacije koje nude informacije o samootkrivanju ako nemate pristup ili sredstva za mamografiju.

Foto: Tobias Hase/DPA

Ako vas možda potaknem da se brinete o sebi, onda će nešto dobro izaći iz ove dijagnoze raka.

Ako sve bude po planu, bit ću spremna za europsku turneju s Nightwishom, koja će započeti 20. studenog! I ja sam optimist jer su mi prognoze dobre! Obećavam da ću se dobro brinuti o sebi.

Hvala vam što ste pročitali ovo pismo', zaključila je Jansen.

