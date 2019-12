Pjevačica grupe Roxette umrla je u 62. nakon teške bolesti

Pjevačica slavne grupe Roxette, Marie Fredriksson preminula je u 62. nakon duge i teške bolesti koja joj je dijagnosticirana 2002. godine.

- S velikom tugom javljamo da jedne od naših najvećih i najvoljenijih umjetnica više nema. Fredriksson je preminula ujutro 9. prosinca od posljedica bolesti koja ju je pratila - piše u priopćenju koje je izdala njezina obitelj.

Zbog Marieina odlaska najviše tuguju suprug Mikael Bolyos (62), kći Inez Josefin (26) i sin Oscar (23), pišu švedski mediji.

Foto: Britta Pedersen/DPA/PIXSELL

Marie Fredriksson rođena je 30. svibnja 1958. u malom švedskom selu Ossjo. Bila je najmlađe od petero djece, a kako je puno puta rekla, prvi put joj se srce slomilo kad je imala samo sedam godina.

- Moja najstarija sestra poginula je kad sam imala sedam godina. Taj dan razorio nam je obitelj, ništa nije bilo isto nakon toga - rekla je jednom prilikom.

Foto: Henning Kaiser/DPA/PIXSELL

Kako joj je obitelj bila lošeg materijalnog stanja, većinu vremena provodila je sama kod kuće. Za svoju ljubav prema glazbi odgovoran je i pastor u njezinoj župi koji je poticao njezin talent. U mladosti je najrađe slušala Beatlese, Deep Purple i Hendrixa.

Početkom 80-ih godina otpočela je njezina glazbena karijera. Prvi hit joj je bio 'Annu doftar karlek'. Par godina kasnije, zajedno s Perom Gessleom (60) osniva duet Roxette. Njihov prvi album doživio je veliki uspjeh u Švedskoj, ali ju je učinio i globalnom zvijezdom. Zadnji zajednički album izdali su 2013. godine, a njihovi najveći hitovi su 'It Must Have Been Love', 'Joyride', 'Listen To Your Heart' i 'The Look'.

Per se od nje na društvenim mrežama oprostio emotivnom objavom.

- Sva moja ljubav je za tebe i tvoju obitelj. Stvari više nikada neće biti iste - napisao je.

Tumor na mozgu dijagnosticiran joj je 2002. godine. Jednog dana se samo srušila u svojem stanu, a dodatni pregledi otkrili su da boluje od opake bolesti. Ipak, to je nije zaustavilo da nastavi raditi na svojoj glazbi.

Marie je izdala solo albume 2004., 2006. i 2008. godine.