Pjevačica Nolan (60): Već 12 godina nisam bila s muškarcem

Suprug pjevačice Linde Nolan (60), Brian Hudson, preminuo je 2007. godine nakon duge i teške borbe s rakom kože. Bili su skupa 28 godina, a ona je sad za strane medije priznala kako nije imala nikoga poslije njega.

- Nisam spavala s muškarcem otkako sam izgubila svog supruga prije 12 godina - rekla je Linda.

Foto: Instagram

Pjevačica se i sama borila s rakom i tijekom tog perioda se udebljala. Sad kaže da ima problema sa svojim tijelom i da želi izgubiti nakupljene kilograme.

Linda je imala rak dojke 2006. godine koji je tad bio u trećem stadiju, a dvije godine nakon dobila je rak kuka.

Foto: Instagram

Sad je, kaže, spremna pronaći ljubav, odnosno muškarca koji će joj praviti društvo do kraja života.

- Znate, u mojim godinama više se ne vrti sve oko seksa, iako, nije ni to loše. To je zapravo dodatak. To je zbog druženja, a možda i da odemo na odmor i u kino, da ne idem stalno sa sestrama, ako me razumijete - rekla je.

Foto: Instagram

U lipnju je otkrila i kako je nabavila psa samo zato da bi imala više obveza.

- Crni shih tzu je sada moj, zove se Betty Boo. Nekad se zbog psića jedino i ustanem iz kreveta, zato što treba ići u šetnju - kaže Linda.