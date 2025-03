Pjevačica poznate grupe 90-ih: 'Beskućnica sam već tri godine'

Zvijezda R&B grupe En Vogue iz 90-ih, Dawn Robinson, nedavno je otkrila da je beskućnica i da živi u automobilu. Na svom YouTube kanalu je 11. ožujka objavila video pod nazivom 'Your New Life is in The Scary' u kojem je detaljno opisala probleme koji su je doveli do ovakvog načina života.

- Živim u svom automobilu posljednje tri godine - rekla je u videu.

Rekla je da je prvo živjela s roditeljima u Las Vegasu, ali se iselila zbog stalnih svađi s majkom.

- Volim svoju majku, ali je postala jako ljutita i iskaljivala je svoj bijes na meni. Bila sam njezina meta cijelo vrijeme i onda sam pomislila: 'Ne mogu se nositi s ovim'. Previše je poštujem. Nisam to shvaćala i još uvijek ne shvaćam. Povrijedilo me - rekla je Robinson.

Nakon toga živjela je sa svojom menadžericom u Los Angelesu, potom u hotelu osam mjeseci, a na kraju se preselila u svoj automobil.

Svoj život u automobilu opisala je 'slobodnim' jer se osjećala kao na kampiranju.

- Nije kao, 'O moj Bože, jadna Dawn. Ona živi u svom autu'. Kao što sam rekla, učim o tome tko sam, učim sebi kao o ženi - rekla je Dawn.

U 90-ima Robinson se proslavila u R&B grupi En Vogue zajedno sa Cindy Herron, Maxine Jones i Terry Ellis. Grupa je tada dobila sedam nominacija za Grammy, a neke od poznatih pjesama su 'Hold On', 'My Lovin', 'Free Your Mind' i ostale.