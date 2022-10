Pjevačica slavi 20. rođendan: Pogledajte kako se kroz godine Mia Negovetić promijenila

Pjevačicu Mia Negovetić mnogi još uvijek pamte kao djevojčicu nevjerojatnog glasa koja je pobijedila u prvoj sezoni showa 'Zvjezdice', a danas slavi okrugli 20. rođendan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svakako je ostao zapamćeno i njezino pjevanje himne na svečanom vojnom mimohodu kojim je obilježena 20. godišnjica vojne akcije Oluja.

Foto: YouTube/screenshot

Mia je odrasla i već neko vrijeme ne nosi naočale, promijenila je boju kose, a tijelo je ukrasila tetovažom i pirsom u nosu.

Foto: Instagram/Blanka Vlasic

Početkom ove godine Negovetić je sudjelovala na Dori s pjesmom 'Forgive Me' (Oprosti) i završila treća iza Mije Dimšić i Marka Bošnjaka.

Foto: HRT/Screenshot

Mia je na Dori debitirala 2020. godine s pjesmom 'When it Comes To You', kada joj je pobjeda izmakla za dlaku. Naime, iako su ona i Damir Kedžo imali jednak broj bodova, Kedžo je u konačnici pobijedio jer je imao više glasova publike.

Na Doru se okušala 2021. s pjesmom 'She's Like a Dream', kada je, baš kao i ove godine, osvojila treće mjesto.

Foto: Instagram

Prije nešto više od mjesec dana Mia je 'podignula prašinu' spotom za novu pjesmu 'Mijenjam se'. Iznenadila je novim, seksi imidžem i dala do znanja kako odrasta u pravu ženu.

Foto: Filip Kozina

- Očekivala sam ovu reakciju publike, jer smo pokazali nešto eksplicitnije što publika nije očekivala od mene. Ovo je prvi put u životu da se osjećam toliko originalno u stvaranju nečega – rekla nam je Mia i dodala kako joj je iznimno drago što svoje misli o današnjem društvu može iznijetu u obliku pjesme.

Ubrzo nakon izlaska spota po prvi put je otvoreno progovorila o vezi s 25-godišnjim video producentom Mateom Jurčićem.

Foto: NovaTV/Screenshot

- Ne znam što bi da nemam njegovu podršku svaki dan - rekla je Mia u razgovoru za InMagazin. Dodala je kako su se Mateo i ona 'stvarno našli'.

- Dva umjetnika, i međusobno se podržavamo, poštujemo i mislim da je to najvažnije - rekla je.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Ovih dana Mia se priprema za nastup u showu Zvijezde pjevaju, gdje će se u duetu s influencerom Marcom Cuccurinom (21) natjecati za titulu najboljeg pjevačkog para.

Najčitaniji članci