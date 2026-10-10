Pjevačica uplovila u bračne vode pa priznala: 'Naravno da sam zapjevala na svojoj svadbi'

Nova pjesma „Mimo nas“ Gordane Marković govori o trenucima u kojima svakodnevica postane prebrza i potrebi da barem nakratko usporimo, zastanemo i pronađemo vrijeme za sebe. Upravo se u toj temi posljednjih mjeseci itekako može pronaći i sama pjevačica. Iza nje je razdoblje ispunjeno promjenama, novom glazbom, ali i velikim privatnim događajem, nedavno se udala i otvorila novo životno poglavlje.

Iako priznaje da je obaveze vrlo često potpuno preuzmu i da se zna zatrpati stvarima, jednako tako sve više cijeni trenutke u kojima može pobjeći od užurbane svakodnevice. Voli svoj mir i tišinu, putovanja i dane ispunjene sasvim običnim stvarima, bez osjećaja da stalno nešto mora napraviti.

Foto: Josip Ninković

- Težim tome da mi dani ipak nisu samo žurba i obavljanje zadataka, bilo privatnih ili poslovnih. Najviše volim kad imam dovoljno vremena da se svemu što radim mogu posvetiti kako treba, bez stalnog osjećaja da već kasnim na nešto sljedeće. Ne uspije mi to uvijek, naravno, ali mislim da sam sve svjesnija koliko mi je takav balans važan - kaže Gordana.

Upravo je takav osjećaj utkan i u pjesmu „Mimo nas“, koja je nastala uz prizor venecijanskih gondola i ideju plovidbe kroz život. Kada se osvrne na posljednjih godinu dana, kaže da je njezin put bio kombinacija prepuštanja životu i svjesnog biranja smjera.

- Mislim da neke stvari u životu jednostavno ne možeš isplanirati i ponekad je dobro prepustiti se tome kamo te život odvede. Ali kada su u pitanju neke veće odluke, ipak volim znati zašto nešto radim i u kojem smjeru želim ići. Posljednjih godinu dana bilo je dosta promjena i novih stvari, i privatno i poslovno, tako da bih rekla da sam ponegdje pustila struju da me odnese, ali sam ipak uglavnom držala ruku na kormilu.

Jedna od najvećih privatnih promjena svakako je bila udaja. Kao i kod mnogih mladenki, svadbi su prethodili brojni detalji, organizacija i razmišljanje o tome hoće li sve ispasti kako je zamišljeno. No kada je veliki dan napokon stigao, odlučila je prestati razmišljati o planovima.

- Bilo mi je važno sve to pustiti i jednostavno uživati. I mislim da sam u tome stvarno uspjela. Nisam željela provesti vlastitu svadbu provjeravajući je li sve ispalo točno prema planu. Najvažnije mi je bilo da su oko mene ljudi koje volim, da je atmosfera opuštena i vesela i da taj dan stvarno doživim, a ne da mi prođe u organizaciji - prisjeća se.

Supruga je upoznala preko zajedničkog prijatelja, a njihov se odnos, kaže, nakon toga razvijao sasvim prirodno. Nije postojao filmski trenutak u kojem je odjednom shvatila da je pronašla osobu s kojom želi provesti život. Za nju se takva sigurnost gradila postupno, kroz zajedničko vrijeme i svakodnevicu.

- Mislim da se takve stvari više grade kroz vrijeme, kroz svakodnevicu i kroz osjećaj da ti je s nekim jednostavno dobro i prirodno - kaže.

Budući da se profesionalno bavi glazbom i često nastupa upravo na vjenčanjima, moglo bi se očekivati da je izbor glazbe za vlastitu svadbu bio jedan od najzahtjevnijih zadataka. No dogodilo se upravo suprotno. Nakon brojnih vjenčanja na kojima je nastupala dobro zna da „savršeni“ repertoar nije ono što na kraju određuje atmosferu večeri.

Foto: Josip Ninkovic

Važnije joj je bilo da glazba prati raspoloženje, da se pleše i pjeva te da se gosti dobro zabavljaju. Na vlastitoj svadbi nije željela biti profesionalna glazbenica koja analizira svaku pjesmu, nego jednostavno mladenka koja uživa u večeri. Ipak, mikrofonu nije uspjela odoljeti.

- Naravno da nisam odoljela zapjevati i na vlastitoj svadbi. Dobar dio mojih glazbenih angažmana čine upravo ceremonije vjenčanja i tzv. cocktail hours, tako da jako dobro poznajem taj repertoar i zapravo se osjećam jako prirodno u takvim situacijama. Zato mi nije bilo neobično uzeti mikrofon ni taj dan, dapače, baš sam uživala - otkriva.

Glazba je, dodaje, toliko velik dio njezina života da bi možda neobičnije bilo da na vlastitom vjenčanju nije ništa otpjevala. Razlika je bila u tome što je ovaj put pjevala potpuno neopterećeno, za sebe i ljude koji su joj najbliži.

Sam brak, kaže, nije preko noći promijenio njihovu svakodnevicu. Doživljava ga prije svega kao prirodan nastavak veze i „lijepo novo životno poglavlje“. Suprug je, kao i ostali ljudi koji su joj najbliži, upoznat i s njezinim glazbenim radom. Njihova mišljenja rado čuje, čak i kada nisu nužno ono što bi željela čuti, ali kod autorskog rada ipak posljednju riječ mora imati vlastiti osjećaj.

A upravo je povjerenje u vlastiti osjećaj bilo važno i u priči nove pjesme. „Mimo nas“ prvotno je bila namijenjena festivalu, ali nije prošla, nakon čega ju je Gordana neko vrijeme ostavila po strani. Priznaje da odbijanja ni danas nisu laka.

- Ne bih rekla da sam s godinama nužno postala otpornija na njega. Ali sigurno mu pristupam nešto zrelije nego prije. Kad se nešto ne dogodi točno onako kako sam zamislila, pokušavam ne doživljavati to kao konačan sud o onome što sam napravila. Nekad se stvari jednostavno ne poklope u određenom trenutku i vjerujem da i u tome postoji neki razlog - priča pjevačica.

Foto: Josip Ninkovic

Iako pjesma nije dobila priliku onda kada je prvotno zamislila, njezina vrijednost za nju se zbog toga nije promijenila.

- 'Mimo nas' nije zaživjela onda kada sam ja prvotno zamislila, ali zbog toga mi nije postala ništa manje vrijedna. To je i dalje moja pjesma, meni je predivna i cijelo sam vrijeme znala da je želim predstaviti publici. Na kraju mi je možda čak i drago što je dobila svoj trenutak malo kasnije i na neki drugi način.

Nakon udaje, nove pjesme i brojnih promjena, Gordana u budućnost ne gleda kroz velike planove koje pod svaku cijenu mora ostvariti. Privatno se najviše veseli upravo onome o čemu na neki način govori i „Mimo nas“, vremenu koje neće samo protrčati pokraj nje.

Veseli se druženju s ljudima koje voli, putovanjima, novim iskustvima i mogućnosti da u svemu tome zaista uživa, umjesto da stalno juri prema sljedećoj obavezi. Ni poslovno si zasad ne želi nametati strogo zacrtan put. Već ima nove pjesme kojima se želi posvetiti, ali ne želi unaprijed odlučiti mora li sljedeći korak biti album, niz singlova ili nešto sasvim drugo.

- Važnije mi je nastaviti stvarati i pustiti pjesme da dobiju svoj prostor kada za to dođe vrijeme - zaključuje.

