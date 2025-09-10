Pjevala je s Letovcima, Tajči i posuđivala glasove, a sad Nera Mamić ide po američki san...

Iako je iza nje 20 godina uspješne glazbene pjevačke karijere Osječanka Nera Mamić (26) nije poznato lice s ekrana, ali mnogi dobro poznaju njen glas. Naime, ona je mnogim hrvatskim pjevačima prateći vokal, ali i samostalni izvođač i aranžer. Svoje je kolege glazbenike fascinirala nakon što je za pjesmu Mama ŠČ, za Let 3, snimila desetke različitih vokala kojima je stvorila dojam da je poznatu dionicu rock opere u pjesmi otpjevao zbor.

Nera je posljednjih tjedana postala 'viralna' jer je putem društvenih mreža pokrenula svoju crowdfunding kampanju kako bi prikupila novac za studiranje na prestižnom američkom Berklee College of music, a na koji je primljena putem audicije s 40 posto odobrene godišnje stipendije.

- Već je duže vremena glazba moj život i moj posao. Osim što pjevam sam i licencirana mentorica pri Yamaha music school. Jazz je moj omiljeni glazbeni smjer pa je Berklee College of music moj san otkako znam za sebe. Sve do prošle godine nisam pomišljala upisati se na njega jer jer on stvara najveće svjetske virtuoze, no prošle godine sam se ohrabrila. Na Berklee kampu u Italiji sam provela dva tjedna i od nas 250 odabrali su 70 za besplatnu audiciju. Imala sam tu nesreću da sam audicirala jako bolesna. Čak sam prošla, ali nisam bila među 30 koji su dobili stipendiju. Profesori su mi rekli da ne odustajem i da se ponovo prijavim na audiciju. To sam učinila ove godine u veljači u Londonu i dobila sam mail da sam primljena, uz 40 posto stipendije - govori u dahu presretna Nera iako je svjesna da do siječnja iduće godine za studiranje u Bostonu treba 55 tisuća dolara samo za školarinu, a onda još bar toliko za sve ostale troškove.

Foto: Instagram

- Ohrabrena svim ljudima koji su me podržali u tome pokrenula sam crowdfunding. Nisam imala očekivanja, bojala sam da moj video neće imati odjeka, no u par dana imala sam milijunski pregled profila - kaže Nera na čijoj se stranici za crowdfunding transparentno vidi koliko je novca sakupljeno.

Veliku joj podršku daju i roditelji koji su, još dok je bila djevojčica i pjevala na plastični mikrofon, shvatili da imaju talentiranu buduću jazz pjevačicu. Jer, jazz je njen music of choice iako je u dosadašnjoj karijeri pjevala doista svašta.

Glas je školovala prvo u osječkom dječjem zboru Zumbići, a potom u poznatom vokalnom ansamblu Brevis, s kojime je proputovala cijeli svijet.

- Zborski život je bio podloga za sve što je uslijedilo kasnije. Tu sam razvila osjećaj za harmoniju, disciplinu, zajedničko muziciranje - dodaje Nera koja je kao dijete nastupala i po dječjim festivalima, a ima i četiri autorska singla, a završila je i glazbenu akademiju.

Foto: Instagram

Tijekom proteklih godina sklapala je brojna glazbena prijateljstva i poslovne odnose koji su joj pomogli da napreduje pa je, slijedom toga, pjevala s mnogim izvođačima među kojima su Let 3, Laibach, Bijelo Dugme, Danijela Martinović, Tajči, Vesna Pisarović, Matija Cvek s kojime je sada u bendu, Dino Jelusić koji ju već godinama nagovara da ide van, i drugi. Svoj glas redovno 'posuđuje' i matricama na poznatim TV showovima kao što su Supertalent, Tvoje lice zvuči poznato, Superstar, ali je prisutna i na američkom tržištu kao traženi bekvokal ili lead vokal za demo snimke.

- Puno radim, imam svoj bend Electric Corn kroz koji sam stasala u pjevačicu kakva sam danas. Radim i od kuće jer imam svoju opremu na kojoj sam i snimala sve za Mamu ŠČ. Morala sam snimiti masu vokala koju su potpuno različiti jedan od drugoga; morala sam imitirati, vokalno biti zaobljena i tamna, svijetla i prpošna. Morala sam se multiplicirati u različite karaktere da dobijem dojam zbora. To isto je napravio i moj prijatelj Olja Dešić za muške dionice. U konačnici smo zapravo nas dvoje bili zbor - prisjeća se Nera svog najzahtjevnijeg pjevačkog angažmana.

Foto: Instagram

Nada se da će joj Berklee dati priliku da postane jedna od rijetkih hrvatskih vokalista s tom prestižnom diplomom i samim time značajno bolji i kvalitetniji mentor budućim pjevačkim nadama.

Foto: Instagram