'Pjevala sam izvan Hrvatske, ali ne želim se više skrivati...'

Iako Hana Huljić dolazi iz poznate glazbene obitelji, kći Tončija (57) i Vjekoslave Huljić (55) se, kako kaže, 'bojala predrasuda' koje joj donosi hrvatska glazbena scena. Sada je predstavila prvu pjesmu 'Alisa' koju potpisuje i kao kantautorica.

- Do sad sam uglavnom pjevala u stranim zemljama gdje mogu opušteno uživati u tome jer me nitko ne zna, ali čemu to? Upitala sam se zašto pored svojih, ne bih možda pjevala i pjesme svojih roditelja ako to želim, pa njih pjevam i u Kini na koncertima Maksima Mrvice - objasnila je Hana.

Foto: promo

Pjesma 'Alisa' objavljena je na dva jezika, engleskom i hrvatskom, ali tekst na hrvatskom jeziku ipak je prepustila u stručne ruke majke Vjekoslave. Pjesma je nastala prošle zime iz razloga što Hana voli pisati pjesme.

Foto: promo

- Ne postoji neka posebna inspiracija kako svi često misle, jednostavno osluškuješ u svakodnevnom životu nešto što ti zapne za oko ili uho. Obzirom da mi je ovo prva pjesma s kojom izlazim kao kantautor, stalo mi je do svakog segmenta, tako da sam provela dane radeći ju u studiju i smišljajući zvuk - ispričala je.

Foto: promo

Hana uz klasiku, pop pjesme i orkestracije, piše i pjesme za dječje predstave, te iza sebe već ima tri suradnje s Teatrom 'Gavran', tako joj je i jedan od planova napisati i dječji mjuzikl.

Foto: promo

No Hana je trenutno pak najzaposlenija pisanjem orkestracija za instrumentalne skladbe koje će Tonči Huljić zasvirati sa Zagrebačkom filharmonijom i to na koncertima u Lisinskom i Tomislavcu.