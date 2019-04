Pjevao sam Kovačiću, veseli me što nogometaši slave uz mene

Srpski folk pjevač Saša Matić (41) krajem prošle godine rasprodao je dvije Arene Zagreb, a ove subote će zapjevati u Areni Varaždin. Uspjeh u Hrvatskoj ga, kako kaže, neizmjerno veseli.

- Osjećaj je nemoguće riječima opisati. Uspjeh je napuniti jednu Arenu, a napuniti dvije Arene zaredom, to je neopisiva sreća i kruna karijere. Nekog posebnog recepta nema. Najbitnije je znati što želite, a kada shvatite u kom smjeru želite ići onda se svakim danom iznova trudite najbolje i najjače što možete - kaže nam Matić. Privatno se, kaže, voli družiti s kolegama s hrvatske estrade.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Nađem se sa Petrom Grašom, ovisi koliko nam vrijeme i posao kojim se bavimo dozvoli. Kad god me put nanese svratim kod njega u splitski restoran. Također sam privatno u dobrim odnosima sa Severinom s kojom imam duet. Što se tiče dueta, oduvijek mi je želja bila snimiti ga s Oliverom Dragojevićem - otkriva srpski pjevač. Dodaje kako će, nažalost, ta želja ostati neostvarena. Osim glazbenika, privatno se druži i s mnogim hrvatskim nogometašima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Čuo sam da vole moje pjesme i da većina njih upravo uz njih proslavlja pobjede i to me jako veseli. U par navrata sam nekima od njih pjevao na slavljima. Pjevao sam na vjenčanju Matea Kovačića i to je bio poseban doživljaj. Glazba je univerzalni jezik, ona ne poznaje ni granice ni razlike, povezuje nas. Kroz glazbu širimo ljubav i pozitivne vibracije i to je najvažnije - kaže Saša.

On i brat blizanac Dejan Matić (41) ostali su slijepi ubrzo nakon rođenja, ali to ga nikada nije pokolebalo u životu.

- Nisam tip osobe koja odustaje. Priznajem da je bilo teških trenutaka, ali nikada nisam pomišljao o odustajanju. Kada je teško skupim snagu i idem dalje, do cilja koji sam sebi zacrtao. U svakom poslu je teško, nema tog uspjeha kojeg nisu pratile teškoće, ali kada imate jasan cilj pred sobom, a uz to i odlične suradnike uz sebe onda se sve teškoće prebrode - kaže glazbenik.

Foto: YouTube/screenshot

Sa suprugom Anđelijom u braku je od 2003., a prošle godine su proslavili 15 godina braka. Saša kaže da ga je Anđelija osvojila jednostavnošću.

- Nije lako biti u braku s nekim tko skoro nikada nije kod kuće, non stop je na putu. Za to je potrebno mnogo razumijevanja, strpljenja, tolerancije, kompromisa i ljubavi. Upravo je to ono čime me je osvojila i čime me osvaja svih ovih godina - kaže Matić. Par ima kćeri Aleksandru (15) i Taru (11).

Foto: Privatni album

- One su sada u godinama kada ih danas zanima jedno, a sutra već nešto drugo. Trenutno je ples ono što ih privlači, a nisam primijetio neko pretjerano zanimanje za glazbu. Meni je, kao i svakom roditelju, najvažnije da one budu sretne i što god u budućnosti bude njihov izbor ja ću ih podržati - kaže Saša koji se nedavno vratio sa svoje šeste australske turneje. Obišao je Adelaide, Melbourne i Sydney gdje je nastupao i na luksuznom brodu.

Foto: Privatni album

- Bilo je odlično. Publika je bila fenomenalna, a turneja je nadmašila čak i moja očekivanja. U tih petnaestak dana uspio sam obići dosta zanimljivih mjesta, posjetiti ekskluzivne restorane, uživati u njihovim specijalitetima, ali i upiti malo australskog sunca. Posebno je bilo zanimljivo posljednjeg dana našeg boravka tamo. Pripremili su nam predivan ispraćaj na brodu koji plovi duž obale Sydneya pored čuvene opere - kaže Matić. Za svoje obožavatelje priprema i novi album, a na njemu će prevladavati kao i obično, ljubavne balade.

- Već uveliko radimo na novim pjesmama i ako sve bude išlo po planu album bi trebao biti gotov do jeseni. Potrudit ću se da ni ovoga puta ne iznevjerim očekivanja moje publike. Bit će i balada i brzih pjesama, a možda se na albumu nađe i neka moja pjesma, ali o tom potom. Neću otkrivati previše - zaključuje.