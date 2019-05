'Pjevao sam u trenutku kad mi je umro otac, tko ne bi plakao?'

Miroslav Škoro (56) koji je prema anketi HRT-a o popularnosti potencijalnih predsjedničkih kandidata na trećem mjestu, odmah iza Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića, gostovao je u studiju 24sata gdje se osvrnuo na rezultate ankete i govorio o političkim planovima, ali i 30. obljetnici od nastanka pjesme 'Ne dirajte mi ravnicu'.

Pjevač koji će obljetnicu hit pjesme proslaviti turnejom od 30-ak koncerata koja počinje u Zagrebu kaže kako se ne stidi pokazati emocije na nastupima.

- Doživljavam to ljudski. Iskazati emociju, ne stidim se toga, dopuštam da nekome to ne znači toliko, netko misli da nije muški plakati, ali ja sam ovakav kakav jesam, ako me ponese, ponese me - ispričao je Škoro i prisjetio se koncerta na Gripama u Splitu kad je zaplakao dok je pjevao 'Ne dirajte mi ravnicu' jer ju je otpjevao na obljetnicu očeve smrti.

- Na dan kad mi je otac umro, 26. 11., izvodio sam 'Ravnicu', tata je umro u 22.50 sati, dogodilo se da sam u to vrijeme izvodio pjesmu, to sam znao ja, publika nije. Tata je imao težak život, sam sebi bio je najgori neprijatelj, ali je drukao za Hajduk, roditelji su došli iz Imotskog. Torcida je bila na koncertu i dečki su u tom trenu kleknuli, i nemoj sad ti pustiti suzu kad znaš da ti je taj dan na taj trenutak umro otac - ispričao nam je Škoro.