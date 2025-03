Plastični kirurg analizirao je za 24sata izgled Ivane Knoll: 'Njen dekolte je naglašen, izraženiji'

U želji za mladolikim i izazovnijim izgledom, mnoge žene često posežu za estetskim korekcijama i plastičnim operacijama. Među brojnim slavnim dama koje svakodnevno uživo, ali i na društvenim mrežama, privlače pratitelje svojim izgledom, je i 'vatrena' navijačica Ivana Knoll, koja u posljednje vrijeme živi u SAD-u i DJ je.

Pa iako sama nikada nije pričala o estetskim korekcijama, mnogi su primijetili kako se Ivana Knoll jako promijenila otkako ju je javnost prvi put upoznala, kada se 2016. godine natjecala na izboru za Miss Zagreba i osvojila lentu druge pratilje.

Za analizu promjena na Knoll smo pitali stručnjaka. Primarijus doc. dr. sc. Zdravko Roje za 24sata kaže kako je 'vatrena' navijačica 'napravila znakovitu preobrazbu svog izgleda' te objašnjava da su glava i vrat tjelesne regije koje prve upadaju u oči kada pogledate neku osobu te se dijele na estetske zone koje su ujedno i funkcionalne zone glave i vrata.

Foto: Miss Hrvatske/YouTube/Screenshot

Što je sve Ivana Knoll radila na sebi?

Roje također ističe i kako Ivanin stilist za preobrazbu, odnosno 'makeover', očito radi dobar posao te da je u trendu sa stilovima života.

- Ono što mi prvo upada u oči je njezina osebujna frizura koja priliči izgledu lica i naglašava vitak vrat sa zlatnom ogrlicom. Oči i obrve je potpuno transformirala i zjenice dominiraju. Vizažist za šminku je dodatno pojačao 'dubinu' njezina pogleda, a vanjski dio obrva čini se da je dodatno 'botoxiran' i na taj način lagano podignut - objašnjava nam Roje.

- Čini mi se da je napravila i kiruršku korekciju vanjskog nosa koji uključuje izduženi hrbat, oblikovani vrh nosa i sužene nosnice - dodaje te ističe kako su Ivanine usne 'prekrasne i nisu pretjerano povećane i naglašene'.

- To je napravljeno s filerima, a lice je najvjerojatnije pomlađeno filerima, botoxom i 'skin boosterima'. Moguće da su za osvježavanje lica korištene i druge neinvazivne aparaturne metode - poručuje.

Foto: screenshoot/Instagram

Oporavak od operacije grudi traje 4-6 tjedana

Što se tiče povećanja grudi, Roje objašnjava da danas postoji više metoda i načina za to.

- Danas ima više načina i metoda za povećanje grudi s implantatima. Implantati se dijele po obliku (Okrugli -polukugla i anatomski-oblik kaplje). Ovojnica im je višeslojna, građena je od više slojeva teksturiranih (oblikovanih) silikona i poliuretana, a ispunjena je sa silikonskim gelom različite konzistencije. (Mentor, Silimed, Allergan i dr.). Najnovije Motivine proteze su izrađene nano tehnologijom. Implantati se mogu staviti između prsnog mišića i žljezdanog tkiva dojke (subglandularno), ispod prsnog mišića (submuskularno) i sub-facijalno (ispod fascije-ovojnice prsnog mišića ). Operacijski rezovi za implantaciju proteza mogu biti napravljeni u IMF (brazdi na prsnom košu ispod dojki), oko kolobara i bradavice-dojke-periareolarno) i u pazuhu - pojašnjava te dodaje kako izbor veličine, oblik proteze i način implantacije određuje sama klijentica nakon konzultacija sa svojim operaterom koji je kroz prethodne razgovore detaljno informira o cijelom postupku i najprikladnijoj metodi za povećanje njezinih grudi.

- Klijentica i njezin kirurg istovremeno potpisuju Informativni pristanak za povećanje /podizanje dojki. Ovaj dokument osigurava pravnu i medicinsku suglasnost za obije strane te smanjuje rizik od nesporazuma ili pravnih problema - ističe primarijus.

Foto: SplashNews.com/Profimedia

Objašnjava nam i kako teče oporavak od takvog zahvata. Operacija se, kaže, obično izvodi u općoj anesteziji, a može se primijeniti i regionalna.

- Svaki operacijski zahvat se pažljivo priprema, a potrebno je napraviti i foto dokumentaciju (prije i poslije operacije), na standardan način, kako nalaže struka. Oporavak obično traje 4-6 tjedana, s tim da se elastično-kompresijski grudnjak nosi 4 tjedna, a s postepenim opterećenjem i vježbanjem se započinje nakon 2 tjedna od operacije - pojašnjava. Naravno, kao i kod drugih zahvata, i nakon ovog se mogu javiti određene komplikacije.

- Komplikacije koje se mogu javiti nakon povećanja dojki su različite, od onih kirurških (krvarenje, pojava seroma, infekcije itd.) do komplikacija koje su vezane za ugrađene implantate (kapsularna kontrakcija, malpozicija, nabiranje kože , pomak proteze/a i dr.) - pojašnjava.

Foto: Instagram / PROMO

'Operacija povećanja grudi kod Knoll je u skladu sa standardima'

Na pitanje da za 24sata analizira kvalitetu zahvata na koje se odlučila Ivana Knoll, primarijus kaže:

- Operacija povećanja grudi kod Ivane Knoll je izvedena na primjeren način i u skladu je sa suvremenim estetski standardima. Posebno je naglašena zona dekoltea (područje između vrata i grudi) koje je vidljivo pri nošenju odjeće s otvorenim izrezom. Dekolte u konkretnom slučaju izgleda punije i izraženije, a veličina i položaj implantata su primjereni njezinom stasu.

Primarijus nam priča kako mu se čini da poznate osobe danas pribjegavaju 'umjerenijim kirurškim korekcijama i trajnoj njezi svoga tijela'.

- Influencerice to rade puno smjelije, usudio bih se kazati agresivnije, jer su to današnji trendovi - objašnjava.

Foto: Instagram

A kako sve češće viđamo neke slavne osobe koje nakon plastičnih operacija počnu nalikovati jedni na druge, pitamo i koliko često pacijenti dolaze s fotografijama slavnih osoba i traže isti izgled.

- To može biti zamka za svakog plastičnog kirurga, osobito za one s manje kirurškog iskustva iz estetske kirurgije. Osobno sam samo u dva slučaja operirao starlete, kod kojih sam zahvat izveo na zamolbu samih klijentica. Kad se plastični kirurg susretne s klijenticom koja mu u Kliniku dođe sa slikom , zajedno moraju sve dobro analizirati i potpisati Informirani pristanak na operaciju. Prije toga kirurg treba dobro procijeniti psihički profil svoje klijentice, a ponekad konzultirati i psihijatra - objašnjava.

Što se usni tiče, primarijus Roje nam objašnjava da se one obično povećavaju s raznim vrstama filera.

- Kod izvođenja estetskog zahvata kirurg treba strogo paziti na anatomske proporcije navedenih regija lica i tijela. Prekomjerna korekcija konture estetskih i funkcionalnih zona se ne preporučuje. Trajnost filera je različita što najviše zavisi o vrste filera i mjesta aplikacije u koži. U praksi se pokazalo da je korekcija u više akata korisnija i da su klijenti/ce zadovoljnije - tvrdi.

Foto: Hasan Bratic/DPA

Evo koliko koštaju zahvati na grudima i usnama

Primarijus Roje upozorava i kako je težnja prema 'Instagram Looku', popularnom trendu današnjice - skup sport.

- Važno je misliti na ukupnu cijenu tih zahvata, za koju moram kazati da nije jeftina i pristupačna je samo užem krugu ljudi, jer su zahvati obično višekratni - kaže te upozorava i na činjenicu da se u praksi može vidjeti da nelicencirani liječnici koji obavljaju zahvate iz područja estetske i regenerativne medicine koriste preparate koji su 'off-label'.

- To su lijekovi i medicinski proizvodi koji se koriste na način koji nije službeno odobren od regulatornih tijela (HALMED, EMA ili FDA). Primjena istih je obično vezana za veći broj komplikacija, koje ponekad mogu biti vrlo ozbiljne i teško ih je korigirati - objašnjava nam te otkriva i cijene zahvata u Hrvatskoj.

- Cijena zahvata za povećanje dojki implantatima obično se kreće od 4500 do 5500 eura, a za hibridnu augmentaciju treba još dodati 500 do 1000 eura. Povećanje usnica s filerima od 2 ml stoji 600 do 700 eura, zavisno od vrste filera.

Foto: Instagram / PROMO

Primarijus je svima i koji su zainteresirani za takve zahvate dao i savjet. Ono što navodi da je od presudne važnosti je provjera i izbor licenciranog plastičnog kirurga.

Foto: Privatni album