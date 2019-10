Plastični kirurg analizirao lice od Fox: Ispeglala je svaku boru

Holivudska glumica i nekoć najljepša žena na svijetu, Megan Fox (33), šokirala je svoje obožavatelje s posljednjih nekoliko objava na društvenim mrežama, zbog čega su počeli tvrditi kako se uvelike promijenila od početka karijere te je po svemu sudeći, pretjerala s plastičnim operacijama.

Plastični kirurg analizirao je njezino lice. Prema njegovim riječima, glumica je zatezala čelo, podizala jagodice i botoksom peglala doslovno svaku boru koja se pojavila na njezinu licu. Osim toga, smanjila je nos povećala je grudi i stavila filere u usne.

Inače, Fox je svojevremeno priznala kako je bila vrlo nesigurna u vezi sa svojim izgledom, iako je, otkako se pojavila u Hollywoodu, proglašavana jednom od najljepših glumica na svijetu. Međutim, većina njenih obožavatelja komentirala je kako je Megan pretjerala s operacijama zbog čega jedva drži oči otvorene.

'Volim te, ali zbog botoksa si počela izgledati kao Azijatkinja', 'Sjećam se kad si bila najseksi žena na svijetu', 'Zbilja si pretjerala', samo su neki od komentara razočaranih fanova.

Megan se proslavila ulogom Mikaele Banes u 'Transformerima' iz 2007., zarađivala je milijune, a onda - gotovo pa nestala. Dobila je otkaz i teški je holivudski zastor pao je pred nju. Nastavila je odabirati samo manje uloge, isključivo one koje su joj po svemu odgovarale i s kojima je bila sretna.

Svakako je hvalevrijedan i njezin humanitarni rad, jer je svu zaradu od glume u Eminemovom spotu za pjesmu 'Love The Way You Lie', primjerice, poklonila sigurnoj kući za žene-žrtve obiteljskog nasilja. Udala se 2010. za zvijezdu 'Beverly Hillsa', Davida Austina Greena (45) pa su se razvodili i ponovno mirili. Nakon rođenja sinova, kratko je stopirala glumačku karijeru i posvetila se djeci.

