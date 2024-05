Plavci su pobijedili, no nisu svi zadovoljni: 'Domagoj je dobio imunitet. Nije mi jasno zašto'

Jutro prije izazova kandidati su proveli u razgovoru pa je tako Anel pričao Chiari o svom teškom djetinjstvu.

- Malo bih lagao kad bih rekao da mi ne smeta. Mislim da je svakom smetalo, a pogotovo sad kad smo u top 8 onda je još malo veći pritisak, ali eto ja se s pritiskom dosta dobro nosim i to je dio mog života - bio je optimističan Vehid unatoč crnoj pregači koja mu je pripala nakon posljednjeg izazova.

Foto: RTL

Kandidati su se spustili u kuhinju gdje ih je dočekao chef Gretić i predstavio im prvi izazov dana – timovi su zajednički trebali napraviti po jednu kobasicu, a tim koji složi dužu kobasicu osvojit će prednost u drugom izazovu. 'Hoće puknuti, neće puknuti, oni meni tamo viču, ja njih ne razumijem apsolutno ništa', frustrirano je rekla Chiara koja se nikad nije susrela sa strojem za izradu ni procesom izrade kobasica.

U deset minuta plavi tim je napravio kobasicu dugu 120 centimetara, a crveni kobasicu dugu 85 centimetara i tako su plavi pobijedili. Prednost koju su osvojili je bila ta da crvenom timu oduzmu dvije vrste mesa i četiri začina u glavnom izazovu pripreme jela na kojem će glavna komponenta biti kobasica, servirana uz prilog i umak. Za izazov su imali 75 minuta. Plavci su crvenima oduzeli mogućnost pripremanja kobasica od svinjskog vrata i teleće lopatice te začinjavanje dimljenom soli, češnjakom u granulama, dimljenom paprikom i ljutom crvenom paprikom.

Foto: RTL

- Mislim da nam Luce nije uspjela zapapriti, snašli smo se na kraju - rekla je Chiara.

Priprema je plavcima, uz manje nesporazume u komunikaciji, tekla bez poteškoća i svi su stizali pripremiti svoje komponente na vrijeme.

- Mauro je nekako dosta zapeo za taj mango chutney u zadnje vrijeme pa ga je, eto, baš danas odlučio napraviti, što mislim da bi tu tešku kobasu moglo možda malo dignuti - komentirao je Vehid jelo svog kolege iz tima za vrijeme pripreme. U crvenom timu Viktor se odlučio spremiti nešto drugačije jelo i u svoj prilog uklopiti sušeni cvijet ruže, Milena je kao najiskusnija u izradi kobasica prva zauzela poziciju za strojem, a zatim je Chiari bila potrebna Viktorova pomoć.

Foto: RTL

- Malo me nanerviralo to na trenutak jer sam ja isto bio u žurbi - priznao je Viktor, a Chiara rekla: 'Nije bio sretan, a što ću mu ja, on je vođa, trebao bi mi pomoći.'

Chef je upozorio kandidate da im je ostalo još pet minuta za pripremu, a pogotovo crveni tim za koji je primijetio da im je ostalo još dosta komponenti koje moraju pripremiti.

- Nisam dovoljno vremena posvetio kobasicama, više sam se bavio prilozima i malo sam se previše zezao danas. Kobasica mi je loše ispala, nisam dobro začinio, nije ispala dovoljno velika i pukla je na tavi - priznao je vođa crvenog tima Viktor. 'Krumpir nema teoretske šanse da prođe, sirov je krumpir, o čemu mi pričamo', rekla je Chiara, ali priznala da je zadovoljna kobasicama:

- Ovo su mi bile prve kobasice i iskreno meni se baš sviđa, paprene su, začinjene, baš ukusne.

Foto: RTL

Chef je odlučio da će probati sva jela i ocijeniti ih ocjenama od jedan do pet. Prvi je na redu bio Domagoj koji je chefu poslužio kobasicu od veprovine i svinjetine, pire krumpir s tostiranim kestenima i karamelizirani luk i gljive. Za svoje jelo osvojio je maksimalnih pet bodova i same pohvale! Viktor je poslužio kobasicu od junetine i janjetine sa začinima harissom, kuminom i slatkom paprikom. 'Nije problem što je pukla nego što si ju još i prepekao', rekao mu je chef i dodijelio mu dva boda. Lucija je poslužila hot dog u mliječnom pecivu s dinstanim crvenim zeljem i salatom od cikle i jabuke.

- Vehid imaš novi zadatak, moraš na svakom izazovu provjeriti s Lucijom je li solila jelo - rekao je Gretić i dao Luciji tri boda. Sljedeća je bila Milena koje je priznala da je izazovu pristupila improvizirajući u hodu. Poslužila je kobasicu s neuspjelom espumom od krumpira i ukiseljenim lukom. 'Kobasica je suha, nema sosa, prilog se pretvorio u baru – jedan bod', poručio joj je chef Gretić.

Vehid je poslužio kobasicu od junetine i janjetine s ajvarom, salatom od cherry rajčice i mladog lika te ukiseljenom mrkvom i rotkvicama, a uz to je poslužio chefu i domaću lepinju i za svoje jelo osvojio četiri boda.

Foto: RTL

Chiara je bila iduća na redu sa svojim sirovim rostijem, to jest, popečkom od krumpira, te puknutom i suhom kobasicom. Zaradila je dva boda. Sljedeći je svoje jelo chefu donio Mauro – janjeću kobasicu s mango chutneyjem, umakom od jogurta s rikolom, posluženo na palačinki. Chefu se ova kombinacija nikako nije svidjela te je ispljunuo zalogaj.

- Žao mi je Maura, potrudio se, išao je eksperimentirati i ovaj put je pogriješio - komentirao je Maurov timski kolega Domagoj.

- Svaka čast na upornosti, vjerojatno ćeš jednog dana pogoditi nešto što će revolucionarizirati svjetsku gastronomiju, ali ovo nije taj dan - rekao je chef Mauru i dodao: 'Dat ću ti dva jer ne mogu uopće vjerovati da si to napravio.' Anel je bio posljednji na redu za kušanje i za svoje jelo, koje je sam opisao kao azijsko-štajersko, osvojio tri boda. Plavi tim tako je pobijedio velikom razlikom – 14:8.

Foto: RTL

- Ja mislim da je definitivno zasluženo da smo danas pobijedili. Zvijezda tanjura je bila kobasica, svi četvero smo to dobro odradili i imali smo kobasice u komadu dok je u crvenom timu skoro svima pukla kobasica - zaključio je Vehid.

- Kobasica je forma koja je u našoj profesiji onako malo zapostavljena. Ljudi ne vole jesti meso koje ne vide što je i misle da unutra stavljamo tko zna što pa su se kobasice tu malo povukle, ali je to zgodna vježba za vas, da testirate okuse, da vidite kako se što sa čime slaže i kako ćete jednog dana i morati napraviti kobasicu - zaključio je Gretić izazov i iznenadio plavce osvojenom nagradnom – imunitetom za koji će sami odlučiti kome će ga dodijeliti.

'Mislim da bi bilo najbolje za Vehida da dobije imunitet. Ako ne dobije, onda nije fer', rekao je Anel. Na crvene kao gubitnički tipa pao je zadatak narudžbe mesa s Metro stranice i priprema roštilja za oba tima, dok plavci odmaraju. 'Bolju kaznu nismo mogli dobiti, eto', zadovoljan je bio Anel.

Foto: RTL

Plavci su odlučili da će imunitet pripasti Domagoju. 'Malo je glupo. OK, imunitet se dao Domagoju, ali nije mi bio jasan razlog zbog čega', smatrao je Mauro. 'Nije fer iskreno, ali dobro, nema veze', rekla je Chiara bivšem timskom kolegi Vehidu u kuhinji.

Lucija je zaboravila da je Vehid nominiran pa joj je bilo žao što je imunitet dodijeljen Domagoju i priznala je: 'Mi smo išli logikom da imunitet dobije onaj tko je imao najbolje jelo. Meni je žao, ali nije mi uopće palo na pamet da Veho ima crnu pregaču.' Ipak, kandidati su dan priveli kraju u dobrom raspoloženju, pripremajući odreske na roštilju i družeći se.