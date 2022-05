Plavi izgubili pa ostali bez telefonskog poziva s bližnjima: 'Nismo se čuli dva mjeseca'

Želio sam taj telefonski poziv, a jednostavno nikad nisam ovako loše igrao. Tri poraza i to sam za prva dva rekao da se dogodilo jer nisam pogodio, a onda opet odlučujući nisam pogodio. Takav dan se dogodio, priznao je Goran u showu 'Survivor'. Otkrio je s kime je najviše htio razgovarati u slučaju pobjede.

- Htio sam se čuti sa svojom djevojkom, ali tim me lijepo utješio. Kad se s nekime ne čujete dva mjeseca, onda taj prvi poziv koji snimaju kamere bude malo napet i nezgodan, pa je možda bolje da se ne čujemo do kraja. Onda će sve biti slađe, privatnije i možda prirodnije - zaključio je.

Plavi i crveni tim odmjerili su snage u novom izazovu koji ih je potaknuo da daju sve od sebe jer je nagrada bila telefonski poziv dečku, suprugu, prijatelju ili članu obitelji. U novom poligonu kandidati su puzali, okretali se, skakali i ostavili srce na terenu, a s rezultatom 8:7 crveni je tim pobijedio i prekinuo fantastični pobjednički niz plavog tima. Dok su crveni slavili dugo iščekivanu pobjedu, za porazom je među plavima najviše žalio Goran koji je u ovom izazovu unatoč velikoj motivaciji bio nešto manje uspješan nego inače.

Iako je Nevena u dosadašnjim nagradama koje su uključivale pozive ili bilo kakvu vrstu kontakta iz vanjskog svijeta bila najemotivniji kandidat iz plavog tima, ovoga je puta iznenadila svoje suigrače svojom neočekivanom reakcijom na propuštenu priliku za telefonskim pozivom. „Ja sam se naglo predomislila kad sam malo razmislila o toj nagradi. Ne treba mi ništa izvana od poziva. Meni je drago što će crveni razgovarati, ja sam ionako odlučila prebaciti prebivalište i boravište ovdje, tako da ne idem nazad“, poručila je Nevena.

Članovima plavog tima telefonski je poziv bio nadohvat ruke, no unatoč porazu, svi su razveselili kada su vidjeli ushićene reakcije unutar crvenog tima. „Crveni su se jako veselili i jako su bili glasni. Ne sjećam se kad sam ih zadnji put čuo da su tako glasni. U onom gađanju sam samo njih čuo kako navijaju i viču, tako da vidim da im je stvarno bilo stalo do pobjede. I neka, trebala im je ta jedna pobjeda, ne možemo ni mi stalno pobjeđivati, ako je to trebalo doći danas, neka je, sutra idemo u nove pobjede“, zaključio je Goran.

Dok je plavi tim odmarao u kampu, članovi crvenog uputili su se po svoju nagradu, a osim telefonskih poziva koje su svi s nestrpljenjem čekali, kao dodatak su ih dočekali hrana i piće. Suze i smijeh obilježili su nostalgično druženje tijekom kojeg su kandidati telefonirali sa svojim najmilijima.

„Primijetila sam da mi je svaki put kad smo za nagradu osvojili razgovor bila muka u trbuhu koliko me preplave emocije. Stvari koje mi je rekao za moju obitelj i za sebe i kad ga zamislim pred televizorom razdire me u trbuhu. Povraća mi se od emocija, sreće i svega lijepog što mi je rekao u razgovoru“, rekla je Maša koja je napokon imala priliku čuti glas svog dečka.

Crveni će nakon telefonskih razgovora mirno spavati, no ne zadugo jer ih uskoro čekaju novi izazovi i prijetnje od potencijalnih ispadanja, a koji će se tim sljedeći oprostiti od jednog kandidata ostaje za vidjeti.

Najčitaniji članci