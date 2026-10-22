Plavi prvi u timskom izazovu, crveni opet moraju u nominacije

Novi timski izazov u MasterChefu donio je neka od najboljih timskih jela dosad, ali i novi poraz crvenog tima. Iako je njihov vođa Miro uoči kuhanja razmišljao o tome da odbije mogućnost posudbe kandidata iz drugog tima, na nagovor svojih članova prihvatio je Jakova Livaju iz zelenog tima.

„Ja bih se malo kockao. Nitko ne vjeruje u nas i napokon da dobijemo tu zvjezdicu“, rekao je Miro, no na kraju je priznao da im Livaja može biti veliko pojačanje: „Livaja je jako sposoban i jaka je konkurencija svima nama.“

Foto: NOVA TV

Sva tri tima svoj su menu od tri slijeda završila i prije isteka vremena, a već nakon prvih kušanja bilo je jasno da će odluka biti teška. „Ne znam što je danas u zraku, ali kandidati su kuhali na zavidnoj razini“, zaključio je Goran.

Crveni su posebno zadovoljili predjelom koje je pripremala Mirjana. „Mirjana se ovoga puta iskazala, svaka joj čast. Ponosan sam“, rekao je Miro. Ipak, Goran im je zamjerio što slaninu, glavnu namirnicu njihova zadatka, nisu bolje iskoristili.

Plavi su chefove osvojili kreativnim serviranjem predjela u ribljoj konzervi, a najveće pohvale stigle su za njihov glavni slijed. „Glavno jelo vam je bilo spektakl. S glavnim jelom ste razvalili“, poručio im je Goran.

Foto: NOVA TV

Ni zeleni nisu puno zaostajali. Njihov paprikaš chefovi su ocijenili tehnički izvrsnim, iako je Goran primijetio da bi količinom više odgovarao toplom predjelu nego glavnom jelu. Upravo je njihov desert bio favorit žirija. „Najdraži mi je desert zelenih. Sočan biskvit, osjeti se naranča, dobro ste odradili čokoladu. Tko god ga je radio, vidi se da zna što radi“, pohvalio ih je Mario.

Plavima je Mario pohvalio i choux, dok je kod crvenih, unatoč napretku, pronašao više nedostataka. „Kolač vam je bio bazičan, coulis je u sebi imao koštice i bile su kisele i pretvrde unutra“, komentirao je.

„Moj crveni tim, koliko god je imao napredak u odnosu na prošle izazove, još uvijek je ispod zelenog i plavog tima“, zaključio je Mario.

Foto: NOVA TV

Chefovi su na kraju najboljim proglasili plavi tim, dok crvene ponovno čekaju nominacije. U njima će sudjelovati i Livaja, iako je u crvenom timu bio samo na posudbi.

„Mislim da me neće izglasati. To su ljudi dobrog srca“, rekao je Livaja, a Miro mu je odmah dao čvrsto obećanje: „Ja osobno garantiram da Livaju neće nitko nominirati. Tako da, Livaja, ne brini se.“

Koga će crveni tim odabrati za odlazak u stres test, ne popustite pogledati u novoj epizodi na Novoj TV, a već sada na Nova Play.