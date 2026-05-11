Obavijesti

Show

Komentari 0
MOTIVIRANI SU

Plavi tim u 'Igri chefova' ide na prvu pobjedu! 'Pokazat ćemo chefu kako se radi riječna riba'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Plavi tim u 'Igri chefova' ide na prvu pobjedu! 'Pokazat ćemo chefu kako se radi riječna riba'
7
Foto: rtl

Gosti u večerašnjoj epizodi 'Igre chefova' bit će članovi KUD-a Smilje iz Slavonskog Broda, a timovi će im pripremati crnu svinju, patku te soma i šarana na slavonski način

Admiral

Čim su ušli u kuhinju, natjecateljima je bilo jasno što ih danas čeka. „Ohoho! Slanina, kulen, rakija, kobasica, malo svinjetine, som, šaran, patka… ko doma“, veselo će Andro, a Helena nastavlja u istom tonu: „Vidi čvaraka… srce odmah naraslo.“ Ni Ines nije drukčije reagirala: „Meni je slavonska hrana - hrana za dušu. Nekako te u prsima razbudi i dirne, teška emocija.“

Foto: rtl

Chefovi nisu ušli u kuhinju s njima pa su shvatili kako će sami morati odabrati što će kuhati. „Samo sam pomislio - Andro. Tajno oružje. Helena je isto tu, top“, smatra Ivan, a Andro je već zamislio čime će plavi tim pokušati osvojiti svoju prvu pobjedu. „Danas smo na mom terenu i danas plavi tim ne ide u eliminacije, nema šanse“, samouvjereno tvrdi dok Helena želi da pokažu chefu Toniju kako se pravi riječna riba.

ZANIMLJIVO KUHANJE Danas se timovi 'Igre chefova' moraju iskazati ribljim jelima: Radimo što znamo, pa što bude
Danas se timovi 'Igre chefova' moraju iskazati ribljim jelima: Radimo što znamo, pa što bude

Naposljetku su plavi odabrali ribu, crveni crnu svinju, a Tiborovi će još jednom pripremati patku. „Lagano me som i šaran gledaju. Nisam nikad s tim radio, ali prihvaćam izazov i idemo naprijed“, iskren je Toni. Tibor je zaključio da trebaju pripremiti nešto tradicionalno, no priznaje da će ovaj put biti lukaviji i da će ići na jače pečenje ne bi li to urodilo plodom kod gostiju, a Stivena muči hoće li njihovo jelo ipak biti previše moderno za goste.

Foto: rtl

No Tonijev plavi tim kreće jako, uvjeren da je ovo njihov dan. „Velika je motivacija, emocije su proradile čim sam vidjela KUD i čula slavonske tamburice. Mama je često radila tako da sam voljela jesti fiš. Tajna mamina fiša je bila ljubav“, rekla je Helena, a Andro se slaže s njom: „Za dobar fiš paprikaš potrebni su luk, šaran, paprika i ljubav.“

VEČERAS Hoće li Stivenov crveni tim u pobjednički niz u 'Igri chefova'?
Hoće li Stivenov crveni tim u pobjednički niz u 'Igri chefova'?

Zašto će chef Toni imati najviše pitanja, pripadaju li limun i masline slavonskom tanjuru te koji će se tim morati oprostiti od jednog člana - ne propustite pogledati večeras 'Igru chefova' u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ana i Ivana bile su Mika i Giba. Otac Rade ih je podržao: 'Kakva god bila moja su djeca'
omiljeni blizanci

FOTO Ana i Ivana bile su Mika i Giba. Otac Rade ih je podržao: 'Kakva god bila moja su djeca'

Ako ste pratili reality show 'Big Brother', sigurno se sjećate blizanaca Mike i Gibe Vasić, koji su u kuću ušli s roditeljima Radom i Radetom
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Popularni glazbenik je ljubav svog života upoznao još u školi, ona se teško nosila sa slavom
SLAVI 66. ROĐENDAN

Popularni glazbenik je ljubav svog života upoznao još u školi, ona se teško nosila sa slavom

Bono Vox se proslavio s bendom U2, a poznat je i po svom aktivizmu. Glazbenik danas slavi 66. rođendan, a nerijetko je pričao i kako mu je velika podrška u životu supruga Ali Hewson .

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026