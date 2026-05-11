Plavi tim u 'Igri chefova' ide na prvu pobjedu! 'Pokazat ćemo chefu kako se radi riječna riba'

Čim su ušli u kuhinju, natjecateljima je bilo jasno što ih danas čeka. „Ohoho! Slanina, kulen, rakija, kobasica, malo svinjetine, som, šaran, patka… ko doma“, veselo će Andro, a Helena nastavlja u istom tonu: „Vidi čvaraka… srce odmah naraslo.“ Ni Ines nije drukčije reagirala: „Meni je slavonska hrana - hrana za dušu. Nekako te u prsima razbudi i dirne, teška emocija.“

Foto: rtl

Chefovi nisu ušli u kuhinju s njima pa su shvatili kako će sami morati odabrati što će kuhati. „Samo sam pomislio - Andro. Tajno oružje. Helena je isto tu, top“, smatra Ivan, a Andro je već zamislio čime će plavi tim pokušati osvojiti svoju prvu pobjedu. „Danas smo na mom terenu i danas plavi tim ne ide u eliminacije, nema šanse“, samouvjereno tvrdi dok Helena želi da pokažu chefu Toniju kako se pravi riječna riba.

Naposljetku su plavi odabrali ribu, crveni crnu svinju, a Tiborovi će još jednom pripremati patku. „Lagano me som i šaran gledaju. Nisam nikad s tim radio, ali prihvaćam izazov i idemo naprijed“, iskren je Toni. Tibor je zaključio da trebaju pripremiti nešto tradicionalno, no priznaje da će ovaj put biti lukaviji i da će ići na jače pečenje ne bi li to urodilo plodom kod gostiju, a Stivena muči hoće li njihovo jelo ipak biti previše moderno za goste.

Foto: rtl

No Tonijev plavi tim kreće jako, uvjeren da je ovo njihov dan. „Velika je motivacija, emocije su proradile čim sam vidjela KUD i čula slavonske tamburice. Mama je često radila tako da sam voljela jesti fiš. Tajna mamina fiša je bila ljubav“, rekla je Helena, a Andro se slaže s njom: „Za dobar fiš paprikaš potrebni su luk, šaran, paprika i ljubav.“

Zašto će chef Toni imati najviše pitanja, pripadaju li limun i masline slavonskom tanjuru te koji će se tim morati oprostiti od jednog člana - ne propustite pogledati večeras 'Igru chefova' u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.