Ples sa zvijezdama stiže na HRT: Marija Husar Rimac i Ivan Jarnec jedan su od deset parova

Poznat je prvi plesni par koji će nastupiti u najrasplesanijem televizijskom showu 'Ples sa zvijezdama'. Oni su Marija Husar Rimac i Ivan Jarnec. U emisiji 'Kod nas doma' doznali smo Marijine prve dojmove i kako teku pripreme za show. Kada je dobila poziv za natjecanje u HRT-ovom showu 'Ples sa zvijezdama', pjevačica Marija Husar Rimac bila je, kaže, potpuno šokirana. Ipak, ples je bio njezina dugogodišnja neostvarena želja.

- Šok i nevjerica, ali osoba koja me nazvala je znala da je to moja neostvarena želja. Ne znam kako se sjetio nakon toliko dugih godina. Uvijek si u fazi života kada misliš da ne možeš, da baš sada nije najbolji trenutak za to, da možda neki drugi put, a onda sam si pomislila – stani malo, vrijeme tako brzo leti, danas jesi, sutra nisi - ispričala je.

Foto: Dario Njavro / HRT

O pozivu za sudjelovanje u showu najprije je razgovarala sa suprugom, koji je bio oduševljen pa je na kraju odlučila pristati.

- Krenuli smo s malim treninzima, to je sasvim druga dimenzija upale mišića, boli, žuljeva... ali ples je predivan. To je pokret tijela, uživam - opisala je Husar Rimac.

Kao pjevačica, u grupi Divas također je plesala, ali ovo je, ističe, nešto sasvim drugačije.

- Imala sam susrete s našim najboljim koreografima, ali to je druga vrsta plesa. Jako volim ples, to je bila moja tiha čežnja. Kod nas u kući se uvijek plesalo, ali izgubilo se to da parovi plešu. Mama i tata su voljeli plesati, svi naši ukućani su plesali i to su prenijeli i na mene. Nisam ostvarila želju da naučim sve plesove kako treba. Uvijek si misliš da sada nemaš vremena za to tako da je ovo zapravo savršen tajming - opisala je Husar Rimac.

Foto: Dario Njavro / HRT

Ples koji ju je najviše zaintrigirao neupitno je valcer.

- Od plesova najljepši mi je valcer, to mi je čista elegantnost pokreta i držanja tijela, ali svaki ples ima nešto u sebi, pogotovo kada čuješ ritam, jer on te sam po sebi vodi na neki pokret - istaknula je.

U emisiji je otkrila tko će biti njezin plesni partner - radi se o plesaču Ivanu Jarnecu, za kojega ima samo riječi hvale.

- Imam dobrog mentora koji me uvodi u ples na lijepi način. To je moj dragi Ivan Jarnec. Veselim se radu, baš smo si dobro kliknuli. Muku koju prolazim svaki dan on je uspio svesti na „hajde, možeš ti to, idemo!” - smije se pjevačica.

Na samom kraju, ističe kako je zahvalna na njegovom pozitivnom stavu te kako ne bi voljela razočarati ni sebe ni njega, ali ni publiku.

- Veselim se svemu što show nosi - zaključila je Husar Rimac.

Foto: Dario Njavro HRT

Ples sa zvijezdama se nakon 13 godina vraća na Hrvatsku televiziju. U novoj sezoni nastupit će deset plesnih parova, a emisije će se emitirati subotom, od 31. listopada do 19. prosinca na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 1). U osam emisija gledatelje očekuju atraktivne plesne izvedbe, uzbuđenje, emocije i dobra zabava, uz sjajan žiri i brojne trenutke za pamćenje. Zvijezde i njihovi profesionalni plesni partneri suočit će se s novim plesnim izazovima, a svaki će nastup donijeti novu priliku za osvajanje bodova i naklonost publike. Svi plesni parovi predstavit će se gledateljima kroz emisiju “Kod nas doma”. Popularni show donosi spoj plesa, glazbe, emocija i zabave za gledatelje svih generacija te ponovno otvara subotnje večeri za atraktivno televizijsko druženje.