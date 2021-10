U večerašnjoj epizodi natjecanja 'Supertalent' pozitivnu energiju donio je samouki plesač iz porijeklom iz Indije, Nevin Augustine. Svoj trenutak na pozornici iskoristio je i kako bi ispričao svoju inspirativnu životnu priču.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, nakon teške ozlijede na poslu Nevin je izgubio sve što je dotad imao, a nepoznati čovjek spasio ga je od toga da si oduzme život.

- Moj život je čudo. U Indiji sam doživio nesreću. Nakon toga mi se sve promijenilo, pa tako i moj pogled na život - ističe Nevin, koji se na 'Supertalent' prijavio kako bi širio pozitivnu energiju i pokazao svoje plesačke vještine.

Nevin je izveo kombinaciju klasičnog indijskog plesa, breakdancea i hip-hopa, te je od žirija dobio tri glasa za prolaz.

- Stvarno ste zanimljivi - rekao je Janko, a Martina ga je pitala koja je njegova priča.



- Zbog ozljede mozga na poslu, odlučio sam si oduzeti život. Htio sam skočiti sa stijene, no pojavio se čovjek i pitao me zašto plačem, približio se i zagrlio me - ispričao je Nevin, te dodao kako ga je nepoznati čovjek pitao ima li dom, hranu i nekoliko ljudi koje voli.

- Odgovorio sam mu pozitivno na svako od tih pitanja i tada mi je rekao da sam najsretnija osoba na svijetu - rekao je.

- Sada sam sigurna da vaš supertalent nije ples, nego želja za preživljavanjem - poručila mu je Martina Tomčić, no Maja mu je zbog plesa dala 'ne'.