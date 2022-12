Plesačice iz grupe Filk Šenkovec ponosno o finalu: 'Za idući put pripremamo jednu dublju priču'

Uz harmonikaša Mateja Jakšu i plesačicu na svili, Anu Vukman, u finale 'Supertalenta', u trećoj polufinalnoj emisiji, plasirale su se i djevojke iz plesne grupe Flik Šenkovec. Kakav je osjećaj naći se u finalu popularnog showa, koliko su spremale koreografiju i što pripremaju za završnicu, rekle su neke od njih u razgovoru za 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Jeste li ponosne na uspjeh i jeste li se vidjele u finalu showa?

- Baš smo jako ponosne. Ovo je velik uspjeh. Ni u sniovima nismo zamišljale ulazak u finale 'Supertalenta' - kaže Eva Varga, jedna od plesačica grupe.

2. Koliko ste dugo radile na koreografiji za polufinale?

- Imale smo 'bazu' koreografije, ali poslije audicije smo nadodale puno novih i težih elemenata, pa je postala potpuno drukčija. Uvježbavale i poboljšavale smo je tri mjeseca - objašnjavaju Leni Novak i Jana Magdalenić.

Foto: Luka Dubroja

3. Što ćete gledateljima i žiriju pripremiti za finale?

- Novom plesnom koreografijom ispričat ćemo opet nešto drukčije i nadamo se, posebno - iskreno će Anela Golubović iz plesne grupe Filk.

4. Tko je došao na ideju 'svemirske koreografije'?

- Na ideju svemirske koreografije došle su trenerice. Od početka to nam je bilo čudno. Kasnije smo shvatile da je to super ideja jer ćemo pokazati nešto dugačije - kaže nam Saša Matić.

Foto: Luka Dubroja

5. Kako prijatelji u školi reagiraju na vaš nastup u 'Supertalentu', jeste li dobile puno poruka podrške? Koliko često trenirate i trenirate li više zbog nastupa u showu?

- Prijatelji u školi nas podržavaju i zanima ih kako je to biti na televiziji. Treniramo tri do četiri puta tjedno po dva sata, a sigurna sam da bi to bilo češće da nemamo obaveze i hobije pored plesa. Kroz ljeto imamo više treninga jer nema škole - dodaje Saša.

Osim djevojaka iz grupe, javila nam se i trenierica Tatjana Stojiljković, koja stoji iza fantastičnih nastupa koje smo do sad imali prilike vidjeti.

- Ponosna sam na uspjeh cijele Flik ekipe. Prolaskom u finale nismo se previše opterećivale, možda samo priželjkivale. Prihvatile smo 'Supertalent' kao izazov i način da široj publici pokažemo naš talent, kreativnost, zajedništvo i ljubav prema plesu - govori nam trenerica Tatjana.

Foto: Luka Dubroja

- Koreografijom 'Aliens' željela sam prikazati da smo drugačija, u Hrvatskoj nepoznata plesna disciplina. Poistovjetila sam se sa svemircima. Na postojeću koreografiju pod dojmom audicsijske emisije nadodale smo atraktivne elemente, povećali dinamiku i izražajnost plesa. Poradile na izgledu i naravno 'sagradili' svemirsku letjelicu - dodaje.

Foto: Luka Dubroja

Djevojke, otkriva trenerica, vježbaju u kasnim večernjim satima zbog dvosmjenske školske nastavie, ali i zbog zauzetosti dvorane. Ipak, radi 'Supertalenta', uspjele su dogovoriti dodatna dva sata treninga tjedno.

- Za finale pripremamo jednu dublju priču o borbi dobra i zla u nadi da će ipak pobjediti dobro. Naravno u našem plesno akrobatskom stilu - zaključuje.

Najčitaniji članci