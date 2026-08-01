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Plešite ovo ljeto u dnevnom boravku s Trećim programom HRT-a, dobro će vam stajati

Piše Zorana Bajt,
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Plešite ovo ljeto u dnevnom boravku s Trećim programom HRT-a, dobro će vam stajati
Foto: HRT
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Osim filmova, Treći program HRT-a ima još nešto zbog čega ga volim gledati. Nešto što nema nijedna televizija u Hrvatskoj. To su plesne špice koje su prikazuju između emisija i filmova

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I ovo ljeto na HRT3 moći ćete uživati u izvrsnim igranim filmovima i zanimljivim dokumentarcima. Neke od njih redovito najavljujemo i u TV programu Cafea. Tako u srijedu, 5. kolovoza možete pogledati sjajan film "Manhattan" Woodyja Allena. Osim filmova, Treći program HRT-a ima još nešto zbog čega ga volim gledati. Nešto što nema nijedna televizija u Hrvatskoj.

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