KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Pljačke poput one u Louvreu su za akcijske filmove, a ove u Hrvatskoj su za sapunicu

Piše Davor Lugarić,
Foto: Gonzalo Fuentes

Pljačka u Louvreu bit će filmski hit. U Hrvatskoj, pljačka već traje nekoliko desetljeća. Nemoguće je to sve staviti u jedan film, to je previše aktera, lopovluka, svirepih likova koji ne prezaju ni pred čim.

Vijest je odjeknula jako, mirno nedjeljno jutro u nemir je dovela pljačka slavnog Louvrea. Pariški muzej očistili su za samo sedam minuta, a ukradeno je osam komada nakita - ali ne i izuzetno vrijedna kruna supruge Napoleona III., carice Eugénie, koja je lopovima ispala pri bijegu, a koja sadrži 1354 dijamanta te 56 smaragda.

