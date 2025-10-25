Pljačka u Louvreu bit će filmski hit. U Hrvatskoj, pljačka već traje nekoliko desetljeća. Nemoguće je to sve staviti u jedan film, to je previše aktera, lopovluka, svirepih likova koji ne prezaju ni pred čim.
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
Pljačke poput one u Louvreu su za akcijske filmove, a ove u Hrvatskoj su za sapunicu
Vijest je odjeknula jako, mirno nedjeljno jutro u nemir je dovela pljačka slavnog Louvrea. Pariški muzej očistili su za samo sedam minuta, a ukradeno je osam komada nakita - ali ne i izuzetno vrijedna kruna supruge Napoleona III., carice Eugénie, koja je lopovima ispala pri bijegu, a koja sadrži 1354 dijamanta te 56 smaragda.
