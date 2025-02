Pljušte kritike na račun Lamara: 'Ovo je najgori nastup na Super Bowlu ikad'. Neki ga ipak hvale

'Dan kada cijela Amerika stane' – tako se svake godine reklamira veliko finale NFL-a, poznatije kao Super Bowl. Ove godine u njemu su igrali Philadelphia Eagles i Kansas City Chiefs. Osim velikog sportskog natjecanja, to je i veliki glazbeni spektakl. Na poluvremenu nastupila je reperska zvijezda Kendrick Lamar. Ono što je obećao, glazbenik je i ispunio. Pravi spektakl! No na društvenim mrežama podijeljena su mišljenja.

Večer je započela u velikom stilu kada se legendarni glumac Samuel L. Jackson pojavio na pozornici odjeven u kostim Uncle Sama, čime je najavio Lamarov nastup. Kasnije, na pozornici mu se pridružila SZA, s kojom je otpjevao pjesme 'Luther' i 'All the Stars'.

Foto: Brian Snyder

Nije prošlo dugo, sasvim neočekivano, pojavila se i Serena Williams koja je zaplesala u znak podrške Comptonu, gradu iz kojeg su i ona i Lamar potekli.

Foto: PROFIMEDIA

No bez obzira na tih 'čarobnih' 13 minuta, reper je zaradio brojne kritike na svoj nastup.

'Mislim da je ovo najgora emisija na poluvremenu koju sam vidio', 'Mislio sam da je The Weekend loš, ali Kendrick Lamar je preuzeo to mjesto! Najgore poluvrijeme ikad!', 'Do sada je najbolji dio poluvremena bio Samuel L. Jackson', požalili su se neki.

- Nije uspio izvući najbolje iz cijelog nastupa - napisao je jedan korisnik društvene mreže X.

Neki su pohvalili repera.

'Potrudio se, treba mu zapljeskati zbog truda', 'Bravo', neki su od komentara.

Cijeli nastup možete pogledati OVDJE.

Foto: Mike Segar