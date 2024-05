Pljušte reakcije na nastup Irske na Eurosongu: 'Esencija! Ovo je performans koji će se pamtiti'

Nastup predstavnika Irske na Eurosongu opet je izazvao lavine komentara na društvenim mrežama. Bambie Thug predstavili su se pjesmom "Doomsday Blue", po kladionicama su jedan od favorita za pobjedu, ali puno je onih koji su žestoko kritizirali njihov nastup. Ali i onih koji ih brane te poručuju da je riječ o 'performansu' i 'umjetničkoj slobodi'...

Puno njih su Irce prozvali zbog sotonizma, neki u svemu vide elemente okultnog...

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

"Nisam dopustila klincima da ovo gledaju", "Kako je ovo dopušteno?", "Ovo je sramotno, veličanje nečastivog ispred milijuna", "Irska, katolička zemlja, šalje sotonističku pjesmu? Sad sam sve čuo"... Samo su neki od komentara onih nesklonih Irkinji.

Ipak, puno njih ih brani.

- Ovo je esencija Eurosonga. Performans koji se pamti. Moj favorit večeras - napisala je jedna korisnica Twittera, koju je podržao velik broj istomišljenika...

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger