<p>Plus size manekenka <strong>Ashley Graham</strong> (32) na svom je Instagram profilu sa svojim pratiteljima objavila video u kojem je pokazala nezgodu koja joj se dogodila. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ashley se utegnula u lateks</strong></p><p>Zagrizla je kolač koji je bio smrznut i slomila prednji zub. Tvrdi kako je njezina mama spremila taj kolač koji je glavni 'krivac' za njezin slomljeni zub. </p><p>- Pozdrav za Lindu Graham koja pravi najbolje kolače od zobenih pahuljica na svijetu i stavi ih u zamrzivač - rekla je u videu. </p><p>Video je pogledalo više od dva milijuna ljudi. Mnogi su joj u komentarima pisali kako ih je nasmijala.</p><p>- O moj Bože, umirem od smijeha. Ovo se i meni dogodilo. No, činjenica je da ti i dalje dobro izgledaš - pisali su joj. No, osim što joj pravi kolače, njezina mama Linda velika joj je podrška i pomoć, naročito nakon što je rodila. </p><p>Ashley je jedna od onih osoba koje se ne srame pokazati bilo što osobno na društvenim mrežama. Nerijetko objavljuje golišave fotografije i često ističe kako je važna ljubav prema samome sebi i prihvaćanju svoga tijela.</p><p>U trudnoći je dobila 22 kilograma, međutim, Ashley to nije doticalo.</p><p>- Nikada se nisam osjećala bolje i toliko sam zahvalna što su mi tijelo i moj sin omogućili da budem toliko pokretna i fleksibilna, koliko sam bila do sada - izjavila je tada.</p><p> </p><p> </p>