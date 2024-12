Pobijedila u 'Životu na vagi' i ušla u povijest! Alina za 24sata: 'Supruga sam jako iznenadila!'

Alina Pantseyeva pobijedila je u osmoj sezoni showa 'Život na vagi' i ušla u povijest! Postala je prva žena koja je pobijedila u ovom showu. A osim titule, za Alinu je ovo i veliko postignuće jer je u show došla s 145,3 kilograma, a u finalu se pojavila sa 73,6 kilograma. Odnosno, izgubila je 71,1 kilogram!

Za 24sata se Alina prisjetila svojeg puta prema zdravijem životu, a otkrila nam je i svoje planove za dalje.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

Kako je biti prva žena koja je pobijedila u Životu na vagi?

Još uvijek ne vjerujem da je to stvarnost, koliko god sam željela da žena napokon pobijedi, ipak negdje duboko u duši nisam vjerovala da je to moguće jer mi žene inače teže gubimo kilograme. Još uvijek se ne osjećam kao pobjednica, kao prva ženska pobjednica i rekorderka, još uvijek nisam svjesna.

Koji je plan za dalje, kako planirate održavati svoju liniju i fizičku spremnost?

Planiram za sada malo stati s mršavljenjem i dati tijelu malo odmora, nagraditi ga, onda bih kasnije voljela skinuti još pet do deset kilograma i početi raditi na mišićima. Promijenila sam prehrambene navike i želim ostati u treningu.

S obzirom na to da ste u život na vagi prelazili preko 30.000 koraka, kako ćete vani uz posao i obaveze to uskladiti?

Iznenađujuće, ali uspjela sam uskladiti i posao, i prehranu, i aktivnost. Živim u Zaprešiću, radim u Zagrebu, a vježbam u Šibicama, svaki dan na put potrošim oko dva sata samo u jednom smjeru, svaki dan nakon posla odradim dva do tri treninga (ovisi kako stignem). Subotom imam ples. Za duge šetnje mi ne ostaje vremena, šetam samo u nedjelju, kad imam snage.

Foto: RTL

U takvom ritmu živim već tri mjeseca, ali moram priznati da ne planiram nastaviti i dalje jer je bitno imati kvalitetan odmor i davati mišićima priliku za regeneracijom, mislim da ću smanjiti aktivnosti do dva, tri puta tjedno.

Što kaže suprug na transformaciju, koji su bili prvi dojmovi?

Suprug je bio jako iznenađen toliko velikom i drastičnom transformacijom, prvo vrijeme me fotografirao i snimao posvuda kao paparazzi. Ali on me inače voli s bilo koliko kilograma, tako da se naš odnos nije promijenio, još uvijek mi kaže da sam njegova ljepotica i da me jako puno voli

Kakve su reakcije okoline?

Neki ne mogu vjerovati da sam se toliko promijenila i ne mogu se naviknuti, dok neki na poslu kažu da ne mogu vjerovati da sam prije pola godine imala toliko kilograma, toliko su se navikli na mene sada i toliko mi prirodno stoji moja sadašnja težina kao da sam oduvijek imala samo sedamdesetak kilograma.

Tijekom showa koliko vam je nedostajala obitelj?

Jako mi je nedostajala obitelj. Prije više od četiri godine preselila sam se u Bugarsku, a onda za dvije godine i u Hrvatsku, od tada se još uvijek nisam vraćala u svoju zemlju. Više od četiri godine nisam zagrlila svoje roditelje, obitelj i najbolju prijateljicu, jako mi fale, zato se svaki dan čujemo i dopisujemo. Ali u izolaciji nismo imali pristup mobitelima i nisam se mogla čuti s roditeljima i obitelji, to mi je teško palo. No znala sam da me moja obitelj podržava i misli na mene i to mi je davalo snagu.

Sjećam se drugog dana u showu, tada sam imala rođendan i nisam mogla čuti svoje i čuti njihove čestitke.

Foto: RTL

Jako mi je falio suprug, čak i kad sam živjela u Bugarskoj, on je dolazio kod mene i mislim da još nismo bili toliko dugo razdvojeni. Falili su mi i njegovi roditelji koji su mi postali kao moji drugi roditelji, bilo mi je teško i čudno da se ne čujemo i ne vidimo, sretna sam što smo imali priliku vidjeti se na izazovu sa splavi i makeoveru.

Tko vam je bio najveća motivacija?

Teško mi je odgovoriti. I suprug mi je bio velika motivacija i podrška, i naši treneri Mirna i Edo u kući, a nakon izlaska moja trenerica Vilena - to su ljudi koji su me jako inspirirali i motivirali, ponekad ih gledaš i misliš: „E, ovakva želim biti, i izvana, i iznutra!“ Ne znam čini li to fizička aktivnost ljude toliko dobrima i empatičnima ili sam ja imala sreće i upoznala samo dobre i poštene trenere, zaista su za mene treneri sada posebna vrsta, doslovno superheroji, superljudi.

Jesu li vas pratili i u Bjelorusiji? Tko vam je sve od obitelji tamo? Jesu li navijali za vas?

Tamo su moji roditelji, obitelj s tatine strane, baka, djed, stric, njegova supruga i moja mala sestrična, kao dio obitelji računam i svoju najbolju prijateljicu Elenu. Svi su oni navijali za mene i gledali show, samo što su jako loše razumjeli zbog jezika, tata je najviše napredovao i u tri mjeseca počeo je dosta dobro razumjeti hrvatski i pokušava ga pričati. On je sada preuzeo moju ulogu prevoditelja u obitelji.

Kad ste čuli za Život na vagi, tek u Hrvatskoj ili ranije?

Prije sam stalno gledala ukrajinske emisije i znala sam za ukrajinsku inačicu ovog showa, ali me nije interesirala. Ne sjećam se kada sam prvi put čula za hrvatski 'Život na vagi' ako se ne varam, slučajno sam ga vidjela na stranici RTL-a, tada su prijave bile u tijeku, nisam puno razmišljala, prijavila sam se jer mi se moje stanje činilo beznadnim.

Kako sad gledate na svoje sudjelovanje u showu, jeste zadovoljni? Biste li što promijenili, možda neki odnos s nekim u kući ili timu?

Iskreno, zadovoljna sam sa svojim putem u 'Životu na vagi', sa svojim odlukama, s time kako sam iskoristila vrijeme u showu, ne bih ništa mijenjala. Otvorila sam se, smatram da sam sve odluke pokušavala donijeti pošteno, nisam kalkulirala, poštovala sam tuđi trud, trudila sam se i sama, imala sam previše emocija, ali mislim da mi je upravo to izbacivanje emocija pomoglo proći ovaj teški put tako kako sam ga prošla. Ako griješim i ako sam nekoga slučajno povrijedila, želim se ispričati, ali barem za sada zaista mislim da sam pokušavala biti fer, ni s kim nisam imala konflikata, fokusirala sam se samo na sebe i na svoj gubitak kilograma.

Foto: RTL

Hoćete li imati sad hrabrosti upisati fakultet glume kod nas?

Nisam o tome razmišljala. Nekako sam mislila da sam već 'stara' za to. Za sada bih voljela ponovno upisati doktorat i dovršiti započeti u Češkoj doktorski rad, o upisivanju drugih fakulteta još ću razmisliti, ali dodatno obrazovanje nikad nije suvišno.

Rekli ste da se bavite umjetnošću, o kojoj je riječ? Koliko ćete se sad češće baviti time?

Bavim se s više stvari; volim crtali, jako volim pjevati, volim fotografirati i obrađivati slike, sad sam se opet počela baviti plesom, tako da se sada definitivno više posvećujem svojim hobijima, učenje novih jezika mi je isto hobi… Posebno mjesto u mom srcu zauzima nakit, radim ga ručno sama, za sada samo od običnog i nehrđajućeg čelika, a htjela bih u budućnosti naučiti raditi sa srebrom.

Foto: RTL

Koliko vam je show pomogao u stjecanju samopouzdanja?

Dovoljno sam introvertirana osoba i ljudi istog karaktera znaju da je samopouzdanje malo teška tema za nas. Vjerujem da ipak trebam nastaviti raditi na sebi, svojoj glavi, karakteru i samopouzdanju, to su stvari koje nemaju granicu poboljšanja i na njima se uvijek može i mora raditi, ali show mi je puno pomogao, dao mi je odličan start i dobre smjernice, svakako sam sada samopouzdanija u odnosu na sebe prije showa, mislim da sam na dobrom putu i da ću uspjeti postati još bolja verzija sebe.

I želim od srca zahvaliti cijeloj ekipi 'Života na vagi' na ovom ogromnom poslu, na savjetima, pomoći i podršci koje oni pruže kandidatima.