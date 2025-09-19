Obavijesti

Show

'VEČERA ZA 5'

Pobjednica Ivana: 'Pozivam sve curice, žene, majke, kraljice da se uključe u ženski nogomet!'

Posljednji dan tjedna posvećenog promoviranju ženskog nogometa, u kojem su kuhale igračice NK Sesvetski Kraljevec, kuhala je nogometna trenerica Ivana Car.

U Večeri za 5 su kuhale igračice NK Sesvetski Kraljevec, a u posljednjoj epizodi je kuhala nogometna trenerica Ivana Car. Kao i ostale djevojke, Ivana je osvojila maksimalnih četrdeset bodova, a ostale djevojke zaključile su da upravo ona zaslužuje biti pobjednica. Pripremu je započela hladnim predjelom, salatom od tjestenine s tunom, kukuruzom, kiselim krastavcima, vrhnjem i slanim sirom.

Jelo je nazvala 'Zaleđe', a tijekom pripreme jela objasnila je i pojam zaleđa, a djevojke su ispravno pretpostavile da bi u predjelu mogla biti tuna. 'Glavni B dio' bio je naziv glavnog jela, a Ivana je pripremala paniranog oslića u panko mrvicama, a za Doroteu je posebno pripremila pileći file u tavi kako ne bi ostala gladna. Kao prilog je pripremila kuhano povrće i salatu sa strane. Desert nazvan 'Treće poluvrijeme' Ivana je pripremala na kraju, a za desert je radila palačinke. Ipak, usred pripreme smjese u goste joj je stigla kolegica iz kluba i prijateljica Lana s tortom koju će Ivana poslužiti uz palačinke.

Djevojke su veselo stigle domaćici i zapjevale na dolasku, a prije nego što su se smjestile za stol nazdravile su prigodnim aperitivima. Ivana je od djevojaka na samom početku dobila krunu, šalicu sa šaljivim natpisom i zlatnu žlicu kako bi s njom jela. Predjelo se svidjelo svima, pa tako i Dorotei: „U predjelu je bilo sve što volim i fino je bilo“, rekla je, a Ana dodala: „Bilo je odlično, tuna nije bila presuha i tijesto je bilo taman kuhano.“ Glavno jelo svidjelo se gošćama, a Dorotea je bila zadovoljna što je dobila piletinu.

„Glavno jelo je bilo fino, oslić je bio hrskav i nije pogriješila s kuhanim povrćem, lijepo je pasalo sve zajedno“, komentirala je Ana. Stiglo je vrijeme za posljednje jelo ovotjedne 'Večere za 5', klasične palačinke, a Ivana je Antei, koja je alergična na orahe, na palačinke stavila bobičasto voće. „Kakve mogu biti palačinke s čokoladom - vrh!“ zadovoljno je komentirala Dina. Nakon večere domaćica je pripremila igru memorija, a zatim im je podijelila dresove za trening s natpisom 'Večere za 5'. Na kraju je valjalo zaigrati i malo nogometa, pa su Antea i Dorotea pucale penale a Ana je bila na poziciji golmana.

„Ivana je bila odlična domaćica stalno nas je animirala, vodila je glavnu riječ i baš sam zadovoljna s njom“, zaključila je Ana. Tortu koju je Ivana dobila od prijateljice odlučila je pokloniti pobjednici, a to je na kraju bila ona sama! Kako su sve djevojke bile izjednačene morale su na licu mjesta odlučiti tko je zaslužio pobjedu - Ivana je svoj glas dala Dini, a ostale djevojke smatrale su da Ivana treba biti pobjednica. - Jako sam sretna što su djevojke pristale sudjelovati sa mnom i hvala vama, bilo mi je top i ovim putem pozivam sve curice, žene, majke, kraljice da se uključe u bilo koju aktivnost - zaključila je.

