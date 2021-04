Jozefina Birindžić (50) iz Slavonskog Broda okrunila se pobjedom u RTL-ovom kulinarskom showu 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'. Simpatična Slavonka odnijela je glavnu nagradu i titulu najboljeg kuhara amatera te osvojila mnoga srca gledatelja. Dobila je 50.000 kuna i 30.000 kuna u obliku poklon bona.

S obzirom da je pokazala kreativnost i znanje u kuhinji, zamolili smo je da nam složi recept za naše čitatelje. Odabrala je, kako kaže, zdravo i ne previše komplicirano.

Piletina s heljdom i avokadom

'Možda ne zvuči kao neka super kombinacija, ali mogu vam reći da je. Preporučuje se kao obrok i ljudima s dijabetesom, naravno opet u količinama koje oni smiju jesti i brojanjem jedinica. Jako ukusno za sve, a naravno i zdravo. Heljda se u Slavoniji baš i ne jede često, a meni je jedna od dražih žitarica ( pseudožitarica, kultura). Ako je rijetko konzumirate, onda je možete direktno kuhati i konzumirati. Ako je jedete jednom tjedno ili češće, mora se nakvasiti navečer, promijeniti voda i kuhati. Tada se kuha brže, ali važnije je to što onda ne škodi. Jer kod čestog konzumiranja, a bez kuhanja, nakon nekog vremena počne vezati i izvlačiti iz tijela važne minerale. Inače ima nizak do srednji glikemijski indeks što polako otpušta inzulin. Nema glutena pa je saveznik onima koji imaju celijakiju ili su netolerantni na gluten. Uglavnom je jako zdrava namirnica, kao i brašno, pa je uvedite u ishranu.'

SASTOJCI:

za 4 osobe:

4 zabatka ili ako vam je draža pileća prsa onda slobodno zamijenite

3 avokada

1 glavica crvenog luka

250 g heljde

malo: čilija, kurkume, soli i papra

1 žlica sjeckanog lista peršina

1 žlica maslinovog ulja

pola limuna ( ako baš strogo pazite na šećer možete zamijeniti žlicom jabučnog octa)

PRIPREMA:

Meso začinite mješavinom soli, papra, kurkume i sjeckanog čilija. Pecite na malo ulja. Prvo strana sa kožicom, ako su deblji komadi, kad okrenete podlijte s malo vode. Pecite polako dok voda ispari i ispeku se i u sredini, pa na naglo zapecite da koža bude hrskava. U međuvremenu kuhajte heljdu u slanoj vodi. Ako ste je nakiselili, onda ne treba dugo, pet do sedam minuta, ako je suha, do 15 minuta. Najbolje probajte. Ne smije biti tvrda, ali ni baš raskuhana. Nakon par pute znat ćete. Dok se to sve kuha i peče, očistite avokado i luk. Nasijecite na trake, pospite limunom i posolite. Polako promiješajte da ne pokidate avokado. Servirajte heljdu, na nju avokado i luk, pospite peršinom, stavite gore meso. Počela sam opet uzgajati svoje klice, pa sam i njih dodala, ako i par kapi začinjenog maslinovog ulja sa čilijem. Dobar tek!