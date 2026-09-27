Pobjednica jubilarne 10. sezone 'Supertalenta: Život mi se potpuno okrenuo nakon showa

Kad se danas osvrnem na to razdoblje, sjećam se kako sam stajala ispred žirija, publike i velikih kamera. Sve je iz perspektive 12-godišnjakinje izgledalo golemo. Pozornica, visoki strop, zasljepljujuća svjetla, cijela zgrada, a ja sam stajala ispred toliko ljudi, rekla nam je Chriztel Renae Aceveda, pobjednica jubilarne 10. sezone 'Supertalenta'.

Prisjetila se kako je prije nastupa bila veoma uzbuđena, a sve što se nakon toga dogodilo bilo joj je, kaže, neočekivano.

- Došla sam bez nekih velikih očekivanja, samo s namjerom da dam sve od sebe, nastupim i otpjevam ono što sam vježbala - rekla je.

Prisjetila se i audicije, koja je na nju ostavila najveći trag.

- Tad sam prvi put u životu doživjela suze radosnice. Bila sam potpuno preplavljena srećom. Razmišljala sam kako nije prošlo mnogo vremena otkad sam došla u ovu za mene potpuno novu zemlju, a dočekali su me s toliko topline i podrške. To je zaista prekrasan osjećaj i na tome ću uvijek biti zahvalna - kaže.

Foto: Luka Dubroja

Sjeća se i zvuka 'zlatnoga gumba' i konfeta koje su letjele.

- Sjećam se radosti koju sam osjećala, ali i pogleda svojih roditelja, koliko su bili sretni i ponosni. Ljudi oko mene slavili su, pljeskali mi i čestitali čak i nakon što sam sišla s pozornice - govori nam Chriztel.

Sve to odrazilo se na njenu budućnost.

- ‘Supertalent’ mi je pružio priliku da nastupam pred velikim brojem ljudi i putujem na mnoga mjesta. Uvelike mi je promijenio život. Imala sam priliku nastupati na mnogim mjestima u Hrvatskoj i izvan nje. Prije nekoliko godina održala sam čak i koncert u svojoj domovini, a prošle godine nastupila sam i u Indoneziji - govori.

Foto: Luka Dubroja

Posebno joj je drago što se u svakoj od tih prilika uvijek isticalo njeno podrijetlo.

- Drago mi je što su istaknuli da sam rođena na Filipinima, ali i koliko volim biti dio zajednice i svog života u Hrvatskoj. Na to sam ponosna - kaže nam glazbenica.

Zahvalna je na svakoj prilici koju je dobila, a istaknula je neke.

- Imala sam priliku pjevati i dijeliti pozornicu, ali i upoznati mnogobrojne poznate hrvatske pjevače, velike umjetnike i talente, poput legendarne Tereze Kesovije, Tajči, Jacquesa Houdeka, Vanne i mnogih drugih. Rekla bih da je sve to božji blagoslov i zauvijek ću biti zahvalna. Ove ću trenutke zauvijek čuvati u srcu i zahvalna sam što sam ih imala priliku doživjeti tijekom svog života - rekla je.

Posebno se istaknuo njezin nastup na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića u veljači 2025. godine, kad je na Pantovčaku izvela međimursku pjesmu “Dej mi, Bože, oči sokolove”, istu onu kojom je oduševila na audiciji za “Supertalent” i osvojila “zlatni gumb”. Na inauguraciji je nastupila u međimurskoj narodnoj nošnji staroj 105 godina, pred mnogobrojnim uzvanicima.

- Prelijep je osjećaj biti pred mnogo važnih ljudi i drago mi je što sam imala priliku pjevati pred svima - rekla je tad Chriztel.

POOL: Milanovi? sve?ano prisegnuo za predsjednika Republike Hrvatske | Foto: HINA/POOL/PIXSELL

Ljudi je i dalje prepoznaju na ulici, posebno u kraju u kojem živi.

- Uvijek se iznenadim kad mi priđu i zamole me za fotografiju ili selfie, ili jednostavno kad znaju moje ime. Drago mi je što me ljudi prepoznaju i godinama nakon pobjede u ‘Supertalentu’. I danas dobivam pozive za nastupe i pjevanje na različitim događanjima - govori Chriztel i dodaje:

- Uvijek mi je lijepo susresti ljude i čuti njihove lijepe riječi. Imam osjećaj kao da me njihova dobrota blagosivlja. To doživljavam kao božji način da mi preko ljudi koje susrećem u svakodnevnom životu pokaže da radim nešto dobro.

Chriztel je nakon pobjede u TV showu nastavila graditi svoj glazbeni put, no nije jedina kojoj je “Supertalent” otvorio vrata prema novim prilikama. Tijekom 12 dosadašnjih sezona pobjednici su se izmjenjivali, a njihovi su talenti bili toliko različiti da je teško pronaći zajednički nazivnik. Neki su nastavili nastupati, drugi su se posvetili novim projektima, a neki su se s vremenom povukli iz javnosti.

Foto: Luka Stancl/PIXSELL

Sve je počelo 2009. godine. Prvi pobjednik “Supertalenta” bio je tad 15-godišnji Tihomir Bendelja, koji je publiku osvojio twirlingom, odnosno plesom s mažoret-štapom.

- Doma ću napraviti veliku feštu. Jako mi je drago što je došao cijeli moj 1. e razred varaždinske Gospodarske škole. Već imam ideju za sljedeći nastup. Možda ću zavrtjeti tri štapa - rekao je prije pobjede.

Godinu dana poslije pobijedila je Viktorija Novosel. Pjevačica i glazbenica gledatelje je osvojila glasom i sviranjem, a prije dolaska u show često je nastupala na zagrebačkim ulicama.

- Kakav je osjećaj biti najbolji? Izvrstan, ali s druge strane, pomalo zbunjujući. Bila sam u šoku, srce mi je jako kucalo i na početku i na kraju emisije - prisjetila se Viktorija nakon osvajanja 200.000 kuna.

Njezina pobjeda bila je posebno zanimljiva i zato što je do tada glazbom zarađivala za džeparac svirajući u zagrebačkom Oktogonu. Upravo ju je ondje zapazila producentica “Supertalenta” i nagovorila je da se prijavi u show.

Treća sezona donijela je možda i jedan od najneobičnijih pobjedničkih nastupa. Gledatelji su 2011. najviše glasova dali karlovačkoj skupini Promenada klub, koja je izvodila kazalište sjena. Njihove koreografije bile su spoj igre svjetla, sjene i pokreta, a svojim su nastupima uspjeli oduševiti i žiri i publiku.

Zagreb: Viktorija Novosel, pobjednica TV showa Supertalent | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Već u polufinalu njihov je voditelj Igor Beketić govorio koliko im znači prolazak dalje, ali i koliko su truda uložili u pripremu nastupa.

- Znao sam da se moramo predstaviti nečim neobičnim, odlično izvedenim i uz super glazbu - rekao je tad.

Nakon četverogodišnje pauze, show se 2016. vratio na male ekrane. Uslijedile su pobjede izvođača koji su svaki na svoj način pokazali koliko je širok pojam talenta. Godinu nakon povratka gledatelje su osvojili Emil Kuzminski i Mateja Ivanković, plesno-ljubavni par, koji je u petoj sezoni slavio s akrobatskim rock’n’rollom. U finalu su vratolomijama doslovno preletjeli preko cijelog studija, a žiri je njihov nastup opisao kao grandiozan.

Nakon pobjede priznali su da je nisu očekivali.

- Pa nismo ni razmišljali o tome na što bismo potrošili novac, ali sigurni smo da ćemo otići na neki odmor - rekli su.

Foto: NOVA TV

Neke su sezone ostale posebno zapamćene zbog životnih priča tadašnjih pobjednika. Godina 2018. pripala je Denisu Barti, slijepom glazbeniku iz Sarajeva koji ima autizam i epilepsiju. U “Supertalentu” je publiku osvojio pjevanjem i sviranjem klavijatura, a u finalu je izveo pjesmu Kemala Montena “Vratio sam se, živote” i osvojio najviše glasova gledatelja.

Denisova životna priča privukla je veliku pozornost javnosti, no u showu je najviše do izražaja došao njegov glazbeni talent. Glazbom se počeo baviti još kao dijete, a klavijature je svirao unatoč tome što zbog svojih zdravstvenih teškoća ne može samostalno obavljati mnoge svakodnevne aktivnosti. Njegov talent prepoznat je još prije “Supertalenta”, a tijekom godina nastupao je i uz velika imena poput Andree Bocellija i Halida Bešlića.

Pobjeda mu je donijela 200.000 kuna, no Denis i njegov otac Nebojša od početka su govorili da novac ne žele zadržati za sebe. Polovicu nagrade, odnosno 100.000 kuna, donirali su Roditeljskoj kući u Sarajevu, a drugu polovicu namijenili su djeci s invaliditetom u Hrvatskoj. Denis je pritom posjetio djecu u Roditeljskoj kući.

- Sviram za bolesnu djecu - rekao je tada Denis, koji je nakon pobjede nastavio nastupati na ulicama Sarajeva.

Zvijezda Hrvatskog Supertalenta Denis Barta vratio se na ulice Sarajeva | Foto: Armin Durgut/PIXSELL/ilustracija

U sedmoj sezoni pobijedila je plesna skupina Transform Crew, koja je gledatelje osvojila energičnim i atraktivnim koreografijama te u finalu slavila s izvedbom inspiriranom “Fantomom iz opere”.

Sličan emocionalni val publika je doživjela i 2021., kad je pobjedu u osmoj sezoni odnijela Anatacha Filimone. Mlada Drnišanka osvojila je gledatelje snažnim vokalom, ali i životnom pričom. Na audiciji je govorila o vršnjačkom nasilju. Njezin nastup posebno je pogodio Martinu Tomčić, koja joj je pritisnula “zlatni gumb” i izravno je poslala u polufinale.

U finalu je Anatacha izvela “My Kind of Love” Emeli Sandé, no pri kraju nastupa zaboravila je dio teksta i rasplakala se. Unatoč tome, gledatelji su joj dali najviše glasova.

- Pobjeda u ‘Supertalentu’ nešto je najljepše što mi se dogodilo u životu. Osjećaj je fenomenalan - rekla je.

Foto: Luka Dubroja

U devetoj sezoni slavio je Magic Leon. Publiku je osvojio iluzionističkim trikovima, humorom i vjernom pomoćnicom Bjelkom. Na audiciji je dobio “zlatni gumb”, a u finalu je ponovno nastupio s maramom Bjelkom, dok mu se pridružila i supruga Monika.

- Nismo uopće još svjesni što se dogodilo. Hvala Bogu da se dogodilo jer to je neki pokazatelj da se stvarno isplatilo toliko se truditi, mučiti, odvojiti toliko vremena i novca. Rane i sve ostalo što se dogodilo u ovom cijelom procesu ‘Supertalenta’ stvarno se isplatilo i to su gledatelji prepoznali - rekao je nakon proglašenja pobjednika.

Foto: Luka Dubroja

U 11. sezoni slovenska umjetnica Tamia Šeme ostavila je žiri i gledatelje bez daha zračnim akrobacijama na svili. Već na audiciji dobila je zajednički “zlatni gumb” žirija.

- Nisam očekivala pobjedu jer nisam znala hoće li moj nastup uvjeriti toliko ljudi da glasaju za mene - rekla je nakon finala.

Foto: Nova TV

Posljednji pobjednik 'Supertalenta' je Duo Turkeev & Kids, četveročlana akrobatska obitelj iz Ukrajine koju čine mama Julia, tata Dima te njihove kćeri Renata i Lilija. Svojim zračnim akrobacijama i pričom o obitelji osvojili su gledatelje u 12. sezoni, a u finalu u zagrebačkoj Areni odnijeli su pobjedu i nagradu od 30.000 eura.

- Sretni smo što možemo raditi sa svojom djecom. Kao da plivamo s njima - ne gledamo na to kao na posao, jednostavno u tome uživamo. Ovo nam je uspomena za cijeli život - rekli su roditelji Turkeev na audiciji.