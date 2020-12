Slavonka sa zagrebačkom adresom Iva Grgurić (26), pobjednica treće sezone kontroverznog srpskog reality 'Zadruga', u potpunosti je izmijenila izgled od završetka showa. Nakon brojih operacija, sada je došlo vrijeme za nove promjene izgleda.

POGLEDAJTE VIDEO: Iva Grgurić se oporavlja nakon operacije grudi

Iva je napravila šiške i pohvalila se novom frizurom. Mišljenja pratitelja oko frizure su podijeljena.

Dok jedni govore kako joj odlično stoje, drugima se ne sviđaju.

Reality zvijezda ranije je operirala grudi jer je željela veće nego što je imala. Također, povećala je usne i napravila nove zube.

- Nisam se pokajala kada sam prvi put napravila operaciju. Tada nisam mogla staviti veće jer imam takvu kožu. Poslije godinu dana mi je doktor rekao da ih mogu povećati, a to tada nisam htjela. Nisam željela pretjerivati. Sad sam rekla doktoru da ne želim da izgleda degutantno - ispričala je Iva o operaciji grudi.

U 'Zadruzi' se spetljala s Filipom Đukićem, koji joj je bio velika podrška nakon operacije.

- Znao je da je to bila moja želja. Nije mrdao iz stana, bio je pored mene, dizao me, vodio u toalet. Bio je tu za mene kad mi je bio najpotrebniji. Dokazao mi je koliko me voli - rekla je Iva nakon estetske korekcije.